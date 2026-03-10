Kesepakatan Kontrak Marc Marquez dan Ducati Masuki Babak Akhir

Pembalap Ducati Marc Marquez(AFP/Lillian SUWANRUMPHA)

MASA depan pembalap Marc Marquez bersama Ducati mulai menemui titik terang setelah sang juara bertahan menyatakan telah menyepakati sebagian besar poin dalam kontrak barunya.

Meski bursa transfer pembalap musim 2027 tengah memanas dengan kabar kepindahan Pedro Acosta hingga Fabio Quartararo, Marquez diprediksi kuat akan tetap bertahan di pabrikan asal Italia tersebut untuk menyongsong era mesin 850cc dan ban Pirelli.

Kesuksesan besar pada musim debutnya bersama Ducati, yang berbuah gelar juara dunia kesembilan, membuat pembaruan kontrak ini menjadi hal yang paling dinantikan.

Namun, proses negosiasi sempat melambat lantaran Marquez memilih untuk fokus pada pemulihan cedera bahu yang membuatnya menepi dari lintasan sejak Oktober hingga Februari lalu.

"Mengenai kontrak, Ducati dan saya sudah menyetujui sebagian besar poin yang ada," ujar Marquez dikutip dari Crash.

Pembalap asal Spanyol tersebut menjelaskan bahwa dirinya sendiri yang meminta pihak Ducati untuk menunda peresmian kerja sama tersebut.

Keputusan itu diambil agar ia bisa memastikan kondisi fisiknya benar-benar pulih sebelum berkomitmen secara hukum untuk musim-musim mendatang.

"Seperti yang saya katakan dalam konferensi pers di GP Thailand, saya meminta Ducati untuk menunggu sebentar. Karena saya sedang cedera saat kami mulai berbicara tentang masa depan. Pertama-tama, saya ingin merasa nyaman di atas motor, baru kemudian menandatangani kontrak," tegasnya.

Marquez tetap membuktikan taji sebagai penunggang Ducati terbaik di Thailand. Ia sempat bersaing sengit untuk kemenangan di sesi Sprint dan berada di jalur podium balapan utama sebelum akhirnya mengalami kendala teknis pada motornya yang memaksa ia gagal finis di balapan utama.

"Saya menantikan balapan-balapan berikutnya karena di Thailand kami sedikit menderita, tetapi kami tetap di sana, bertarung untuk podium. Jadi ini adalah kabar baik," kata Marquez.

Kini, Marquez memiliki waktu untuk meningkatkan kondisi fisik bahunya sebelum menghadapi putaran kedua di Goiania, Brasil.

"Sekarang saya punya waktu dua minggu di depan untuk melakukan langkah maju dalam kondisi fisik saya, mari kita lihat apakah saya bisa melakukannya. Namun ya, saya sudah mulai merasa berada di jalur yang tepat untuk bertarung di balapan-balapan selanjutnya," pungkasnya. (Z-1)