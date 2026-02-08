Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Hasil Seluncur Salju Olimpiade Musim Dingin 2026: Italia Berjaya di Livigno

Media Indonesia
08/2/2026 10:18
Hasil Seluncur Salju Olimpiade Musim Dingin 2026: Italia Berjaya di Livigno
Ilustrasi(olympics.com)

KONTINGEN  tuan rumah Italia sukses mengamankan medali emas perdana mereka dari cabang olahraga seluncur salju (snowboard) pada ajang Olimpiade Musim Dingin 2026 Milano Cortina. Bertanding di Livigno Snow Park pada Minggu (8/2/2026), atlet veteran Italia tampil dominan di nomor Parallel Giant Slalom (PGS).

Kemenangan ini disambut meriah oleh ribuan pendukung yang memadati area finis. Livigno, yang dikenal sebagai pusat olahraga ekstrem di Italia Utara, menyajikan lintasan teknis dengan kemiringan tajam yang menguji ketangkasan para atlet dunia.

Hasil Final Parallel Giant Slalom Putra (8 Februari 2026):

  • Emas: Italia (Tuan Rumah)
  • Perak: Austria
  • Perunggu: Korea Selatan

Persaingan di babak final berlangsung sangat ketat. Atlet Austria sempat memimpin di sektor pertama lintasan, namun ketenangan wakil Italia dalam melakukan transisi di tikungan terakhir memastikan keunggulan catatan waktu tipis, yakni hanya terpaut 0,12 detik.

Di sisi lain, kontingen Korea Selatan juga mencatatkan sejarah dengan mengamankan medali perunggu. Hasil ini memperkuat posisi negara-negara Asia dalam peta persaingan olahraga musim dingin global yang selama ini didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

Kondisi salju di Livigno sendiri dilaporkan dalam keadaan optimal meski suhu udara di sekitar lokasi pertandingan meningkat. Penyelenggara menggunakan teknologi salju buatan mutakhir untuk menjaga konsistensi lintasan demi keselamatan para atlet.

Setelah nomor Parallel Giant Slalom, fokus cabang seluncur salju akan beralih ke nomor Slopestyle dan Halfpipe yang dijadwalkan berlangsung di venue yang sama pada awal pekan depan. (H-2)

PENAFIAN _Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi

 



Editor : Indrastuti
