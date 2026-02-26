Pengusaha di Cirebon Diminta Patuhi Ketentuan THR

Headline
PERUSAHAAN di Cirebon diimbau untuk persiapkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Pembayaran THR pun diminta sesuai aturan yang ditetapkan.
“Sesuai ketentuan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri,” tutur Kepala Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Cucu Kurnia, Kamis (26/2).
Selanjutnya Cucu mengingatkan agar para pengusaha memenuhi kewajiban tersebut.
“Pengusaha wajib membayarkan THR kepada karyawan paling lambat sepekan sebelum Lebaran. Lebih baik lagi jika dibayarkan lebih awal,” tutur Cucu. Untuk jumlah THR yang dibayarkan yaitu satu bulan gaji sesuai ketentuan yang ada.
Ketentuan pembayaran THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menurutnya, meskipun hingga kini belum terbit surat edaran terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait teknis pembayaran THR tahun 2026, pola pembayaran setiap tahun tetap sama, yakni maksimal tujuh hari sebelum hari raya.
“Besaran THR adalah satu kali gaji yang diterima dalam satu bulan. Untuk itu, kami akan melakukan monitoring selama bulan Ramadan,” katanya.
Disnaker Kota Cirebon juga akan membuka posko pengaduan THR di kantor untuk menampung laporan dari pekerja yang tidak menerima haknya.
Selain pengawasan THR, Disnaker juga berencana memantau pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) 2026 serta melakukan pembinaan terhadap sekitar 150 perusahaan di wilayah Kota Cirebon. “Kami sekaligus memantau kepatuhan UMK, pengesahan peraturan perusahaan, pembinaan perjanjian kerja bersama, serta hubungan industrial lainnya,” ujar Cucu.
Melalui langkah tersebut, Disnaker berharap perusahaan dapat mematuhi seluruh ketentuan ketenagakerjaan, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan. (H-3)
