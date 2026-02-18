Transjakarta Izinkan Penumpang Berbuka Puasa dalam Bus

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memperbolehkan penumpang minum air dan makanan ringan saat berbuka puasa di dalam bus apabila ada di perjalanan.
Kepala Departemen Humas dan CSR Trans-Jakarta Ayu Wardhani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan selama Ramadan.
“Kami ingin memastikan pelanggan tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, termasuk saat waktu berbuka tiba di tengah perjalanan. Tentunya, kami juga mengajak pelanggan untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama,” ujar Ayu melalui keterangannya, Rabu (18/2).
Adapun ketentuan yang diberlakukan selama Ramadan, penumpang diperkenankan berbuka dengan air minum dan makanan ringan.
Aktivitas makan dan minum di dalam bus hanya diperbolehkan saat waktu berbuka puasa, dengan durasi maksimal 10 menit setelah azan Magrib.
Selain itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan area ritel atau tenant yang tersedia di sejumlah halte untuk membeli makanan berbuka. Ia mengimbau seluruh pelanggan tetap menjaga kebersihan di dalam bus maupun area halte.
Di sisi operasional, layanan Transjakarta tetap berjalan normal selama Ramadan.
Sebanyak 14 koridor utama beroperasi 24 jam untuk memastikan mobilitas warga tetap terlayani, termasuk saat aktivitas sahur dan ibadah malam. (H-4)
Elnusa Petrofin menilai Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan bersama masyarakat sekitar.
Kuncinya terletak pada penerapan kebiasaan yang tepat saat sahur, berbuka, hingga pengaturan waktu istirahat agar puasa tidak hanya bernilai ibadah.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun.
KECELAKAAN melibatkan bus Transjakarta dan sepeda motor terjadi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta, Rabu, (4/3) pukul 23.31 WIB. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Layanan Transjakarta dipastikan akan digratiskan saat Lebaran.
Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan segera memanggil jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) terkait insiden kecelakaan dua armada bus di Koridor 13.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Bus TransJakarta mengalami kecelakaan tabrakan dengan sesama bus TransJakarta di jalur layang (koridor 13) kawasan Cipulir, Jakarta.
