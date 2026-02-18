Transjakarta Izinkan Penumpang Berbuka Puasa dalam Bus

Ilustrasi.(Antara Foto)

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memperbolehkan penumpang minum air dan makanan ringan saat berbuka puasa di dalam bus apabila ada di perjalanan.

Kepala Departemen Humas dan CSR Trans-Jakarta Ayu Wardhani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan selama Ramadan.

“Kami ingin memastikan pelanggan tetap dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, termasuk saat waktu berbuka tiba di tengah perjalanan. Tentunya, kami juga mengajak pelanggan untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama,” ujar Ayu melalui keterangannya, Rabu (18/2).

Adapun ketentuan yang diberlakukan selama Ramadan, penumpang diperkenankan berbuka dengan air minum dan makanan ringan.

Aktivitas makan dan minum di dalam bus hanya diperbolehkan saat waktu berbuka puasa, dengan durasi maksimal 10 menit setelah azan Magrib.

Selain itu, pelanggan juga dapat memanfaatkan area ritel atau tenant yang tersedia di sejumlah halte untuk membeli makanan berbuka. Ia mengimbau seluruh pelanggan tetap menjaga kebersihan di dalam bus maupun area halte.

Di sisi operasional, layanan Transjakarta tetap berjalan normal selama Ramadan.

Sebanyak 14 koridor utama beroperasi 24 jam untuk memastikan mobilitas warga tetap terlayani, termasuk saat aktivitas sahur dan ibadah malam. (H-4)