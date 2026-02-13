Rasakan Berbuka Puasa Penuh Kesan di Ramadan Street Food éL Hotel Bandung

Ramadan Street Food, el Hotel Bandung.(Dok. el Hotel Bandung.)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H, éL Hotel Bandung menghadirkan pengalaman berbuka puasa istimewa melalui program Ramadan Street Food, sebuah konsep iftar yang menghadirkan beragam pilihan street food favorit dengan cita rasa menggugah selera.

Berbeda dari konsep berbuka puasa pada umumnya, Ramadan Street Food menyajikan aneka hidangan khas street food Nusantara dan internasional yang disiapkan secara live, menciptakan suasana berbuka yang hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan terdekat.

Untuk menambah kemeriahan suasana Ramadan, tamu juga akan ditemani oleh Live Arabian Music Gambus yang hadir setiap Jumat dan Sabtu, menghadirkan nuansa Timur Tengah yang autentik dan menenangkan.

Baca juga : Tips Adaptasi Puasa Ramadan bagi Pemula agar Tetap Bugar di Minggu Pertama

Harga Iftar Package:

Dewasa: Rp228.000 nett/pax

Anak-anak: Rp118.000 nett/pax

Early Bird Offer:

Rp198.000 nett/pax

(Periode booking: 1 – 17 Februari 2026)

Special Offers:

Buy 5 Get 1 Free

(Berlaku: 18 – 22 Februari 2026)

Buy 10 Get 1 Free

(Berlaku: 23 Februari – 18 Maret 2026)

Baca juga : éL Hotel Bandung – Langkah mudah ke banyak atraksi menarik di Bandung, tempat nyaman untuk liburan keluarga

Selain itu, éL Hotel Bandung juga menghadirkan Room Bundling Package dengan harga mulai dari Rp1.030.000 nett, memberikan kemudahan bagi tamu yang ingin menikmati pengalaman menginap sekaligus berbuka puasa dalam satu paket eksklusif.

Sebagai penutup yang menarik, setiap tamu berkesempatan memenangkan Grand Prize berupa Logam Mulia, menjadikan Ramadan Street Food tidak hanya berkesan, tetapi juga penuh kejutan.

Melalui Ramadan Street Food, éL Hotel Bandung mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih istimewa dengan momen kebersamaan yang hangat, penuh cita rasa, dan sarat makna.

Bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan acara spesial lainnya, ikuti terus informasi terbaru kami di telepon: (022) 423 2286, WhatsApp: 0877 7667 0067, dan Instagram: @elhotelbandung. (H-3)