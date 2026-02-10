PDI Perjuangan DPRD DKI Dorong Integrasi dan Kesetaraan Transportasi Publik Jakarta

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong penguatan integrasi dan kesetaraan moda transportasi publik di tengah masih besarnya persoalan mobilitas Jakarta sebagai kota global. Ketergantungan pada kendaraan pribadi dinilai menjadi indikator belum optimalnya sistem transportasi umum.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menegaskan integrasi antarmoda harus menjadi prioritas utama kebijakan transportasi Ibu Kota.
“Jakarta tidak bisa bicara kota global kalau akses transportasi publiknya masih timpang dan tidak terintegrasi,” kata Pantas di Jakarta, Selasa (10/2).
Ia menilai laju urbanisasi, perluasan kawasan permukiman, serta konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota belum diimbangi penyediaan angkutan massal yang merata. Akibatnya, warga di wilayah pinggiran masih menghadapi perjalanan jauh dengan pilihan moda terbatas.
Menurut Pantas, keterbatasan cakupan, kapasitas, dan konektivitas transportasi publik, terutama di kawasan penyangga, telah memunculkan ketimpangan akses mobilitas.
"Transportasi publik harus menjamin kesetaraan moda dan hak mobilitas seluruh warga, bukan hanya mereka yang tinggal di pusat kota,” ujarnya.
Dirinya menekankan sistem transportasi Jakarta harus inklusif, aman, dan terjangkau bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan.
"Integrasi antarmoda dinilai menjadi kunci untuk menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus memperbaiki kualitas layanan," bebernya.
Fraksi PDI Perjuangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Transportasi Umum bertema 'Memperkuat Integrasi dan Kesetaraan Moda Transportasi Jakarta Menuju Kota Bangsa yang Humanis, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global'.
FGD menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Yayat Supriatna, Haris Muhammadun, Nirwono Joga, Darmaningtyas, Toto Sugito, Tory Darmantoro, dan Azas Tigor Nainggolan, dengan moderator Dwi Rio Sambodo. Diskusi difokuskan pada integrasi moda, kesetaraan akses, serta partisipasi publik dalam kebijakan transportasi. (Far/P-3)
Banjir dengan ketinggian air hingga 60 cm membuat kolong tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.
Meski terjadi kenaikan harga cabai merah kriting, namun Pramono berupaya agar harga bahan pokok tersebut bisa tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved