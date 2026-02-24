Daftar Lokasi Takjil Kopi Gratis di Jakarta & Cara Mendapatkannya

Daftar Lokasi Takjil Kopi Gratis di Jakarta.(Instagram)

BAGI warga Jakarta yang sedang menjalankan ibadah puasa, ada kabar gembira di awal Ramadan 2026 ini. Platform belanja dan rewards ShopBack berkolaborasi dengan Jago Coffee membagikan total 10.000 minuman kopi gratis sebagai takjil untuk masyarakat.

Pembagian takjil gratis ini tersebar di lima titik strategis di Jakarta. Berikut adalah jadwal dan lokasi lengkapnya agar Anda tidak ketinggalan.

Jadwal dan Titik Lokasi Pembagian Takjil Kopi Gratis

Inisiatif kolaborasi ShopBack dan Jago Coffee ini berlangsung selama lima hari berturut-turut, yakni pada 23-27 Februari 2026. Lima titik utama di Jakarta yang menjadi sasaran distribusi adalah:

Baca juga : Sebut Jakarta Bukan Kota Terpadat Dunia, Pramono: Kita Nomor 30

Wilayah Estimasi Titik Lokasi Jakarta Pusat Area Sudirman, Thamrin, dan pusat perkantoran. Jakarta Selatan Kawasan Kuningan, SCBD, dan pusat gaya hidup. Jakarta Barat Area komersial dan titik transit transportasi publik. Jakarta Timur Kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas warga. Jakarta Utara Pusat keramaian dan area publik strategis.

Cara Mendapatkan Takjil Gratis

Masyarakat cukup mengikuti langkah mudah berikut untuk mendapatkan minuman gratis:

Kunjungi booth ShopBack x Jago Coffee di lokasi-lokasi tersebut di atas.

Unduh aplikasi ShopBack melalui Google Play Store atau App Store.

Lakukan pendaftaran (registrasi) akun baru di lokasi.

Tunjukkan akun yang sudah terdaftar kepada petugas untuk mendapatkan takjil kopi gratis.

“Ramadan adalah momen berbagi kebaikan. Melalui kolaborasi bersama Jago Coffee, kami ingin menghadirkan 10.000 minuman gratis sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Kami berharap kehadiran ShopBack dapat memberikan manfaat, baik secara online maupun offline,” ujar Head of Commercial ShopBack Indonesia, Yolanda Margaretha.

Promo "Bulan Berkah Belanja" Ramadan 2026

Selain aksi berbagi takjil, ShopBack juga menghadirkan kampanye “Bulan Berkah Belanja” yang berlangsung mulai 20 Februari hingga 31 Maret 2026. Berdasarkan data tahun lalu, sektor travel mencatat kenaikan pemesanan tiket pesawat hingga 800% dan hotel 76% menjelang mudik.

Untuk mendukung kebutuhan masyarakat, ShopBack menghadirkan promo 3.3 Puncak THR Sale dengan rincian sebagai berikut:

Cashback 100% untuk transaksi pertama di Shopee via ShopBack (khusus 3 Maret 2026).

Cashback 4% untuk tiket pesawat di Traveloka.

Bonus Cashback Rp150 Juta untuk berbagai kategori produk.

Cashback 50% untuk transaksi di TikTok Shop (20 Feb 0 15 Mar 2026).

Kesempatan memenangkan smartphone Samsung Galaxy S26 series terbaru.

Dengan kombinasi aksi sosial pembagian 10.000 takjil gratis dan promo belanja hemat, ShopBack berkomitmen menjadikan Ramadan 2026 sebagai momen yang penuh keberkahan dan efisiensi bagi konsumen di Indonesia. (Z-10)