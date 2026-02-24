Daftar Lokasi Takjil Kopi Gratis di Jakarta & Cara Mendapatkannya

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BAGI warga Jakarta yang sedang menjalankan ibadah puasa, ada kabar gembira di awal Ramadan 2026 ini. Platform belanja dan rewards ShopBack berkolaborasi dengan Jago Coffee membagikan total 10.000 minuman kopi gratis sebagai takjil untuk masyarakat.
Pembagian takjil gratis ini tersebar di lima titik strategis di Jakarta. Berikut adalah jadwal dan lokasi lengkapnya agar Anda tidak ketinggalan.
Inisiatif kolaborasi ShopBack dan Jago Coffee ini berlangsung selama lima hari berturut-turut, yakni pada 23-27 Februari 2026. Lima titik utama di Jakarta yang menjadi sasaran distribusi adalah:
|Wilayah
|Estimasi Titik Lokasi
|Jakarta Pusat
|Area Sudirman, Thamrin, dan pusat perkantoran.
|Jakarta Selatan
|Kawasan Kuningan, SCBD, dan pusat gaya hidup.
|Jakarta Barat
|Area komersial dan titik transit transportasi publik.
|Jakarta Timur
|Kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas warga.
|Jakarta Utara
|Pusat keramaian dan area publik strategis.
Masyarakat cukup mengikuti langkah mudah berikut untuk mendapatkan minuman gratis:
“Ramadan adalah momen berbagi kebaikan. Melalui kolaborasi bersama Jago Coffee, kami ingin menghadirkan 10.000 minuman gratis sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Kami berharap kehadiran ShopBack dapat memberikan manfaat, baik secara online maupun offline,” ujar Head of Commercial ShopBack Indonesia, Yolanda Margaretha.
Selain aksi berbagi takjil, ShopBack juga menghadirkan kampanye “Bulan Berkah Belanja” yang berlangsung mulai 20 Februari hingga 31 Maret 2026. Berdasarkan data tahun lalu, sektor travel mencatat kenaikan pemesanan tiket pesawat hingga 800% dan hotel 76% menjelang mudik.
Untuk mendukung kebutuhan masyarakat, ShopBack menghadirkan promo 3.3 Puncak THR Sale dengan rincian sebagai berikut:
Dengan kombinasi aksi sosial pembagian 10.000 takjil gratis dan promo belanja hemat, ShopBack berkomitmen menjadikan Ramadan 2026 sebagai momen yang penuh keberkahan dan efisiensi bagi konsumen di Indonesia. (Z-10)
Banjir dengan ketinggian air hingga 60 cm membuat kolong tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.
Meski terjadi kenaikan harga cabai merah kriting, namun Pramono berupaya agar harga bahan pokok tersebut bisa tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
Salah satu kejutan terbesar dalam reopening ini adalah penawaran spesial berupa kopi gratis setiap hari. Pengunjung dapat menikmati secangkir kopi berkualitas yang dipetik langsung
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved