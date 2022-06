Sembilan Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin Diterima di Universitas Top Dunia

PRESTASI gemilang ditorehkan SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta. Ada sembilan dari 88 siswa Angkatan XI yang menyabet banyak beasiswa dari kampus-kampus terkemuka dunia.

Raihan prestasi ini bukan saja membanggakan sekolah, tapi juga orang tua, guru, dan seluruh stakeholder sekolah yang merupakan binaan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (7/6), Kepala Sekolah SMAN Unggulan MH Thamrin, Drs. Bahari Lubis, M.Pd mengatakan pihaknya memberikan pelayanan proses pembelajaran yang prima untuk seluruh peserta didik.

"Untuk mencapai prestasi yang luar biasa tersebut, kerja sama sekolah, komite sekolah, dan juga orang tua siswa, serta semangat belajar yang tinggi dari anak-anak menjadi kunci keberhasilan," jelas Bahari..

Ketua Komite Sekolah SMAN Unggulan MH Thamrin, Arinal Ahsana, S.Pd mengatakan, sekolah bekerja sama dengan komite memfasilitasi peningkatan kemampuan belajar dengan menggandeng Bimbel Qonstanta yang dipimpin Surkam.

"Jadi proses belajar di sekolah ditambah bimbingan Qonstanta membawa hasil maksimal,” kata Arinal.

Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Novi mengatakan, dukungan penuh diberikan orang tua siswa agar proses belajar-mengajar berlangsung kondusif.

Orang tua bersama guru, komite sekolah, dan pihak lain yang terkait terus merancang pola dan strategi untuk meningkatkan mutu dan prestasi anak didik guna mencapai prestasi maksimal yang diharapkan.

Inilah sembilan siswa yang membanggakan itu Nabil Ibadurrahman Ervatra.Karena prestasi dan pengalaman organisasi serta pengabdian masyarakat, Nabil mendapat beasiswa di sejumlah kampus prestisius.

Dari ke empat universitas top yang menerimanya, Nabil memilih untuk melanjutkan study di University of Oxford, United Kingdom bidang Computer Science dengan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

Siswa lain yang juga berprestasi adalah Rizki Angliano Taufik. Rizki memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Technological University (NTU) Singapore – Chemistry and Biological Chemistry dengan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin yang juga meraih beasiswa dari sejumlah universitas top dunia adalah Firyal Aqila Rosobin. Universitas yang dipilih Firyal untuk melanjutkan studi di Kyoto IUP Program dengan MEXT Scholarship (Monbukagakusho).

Prestasi moncer juga disabet siswa SMAN Unggulan MH Thamrin yaitu Rafa Raditya Putra Ramadhan. Rafa memilih Kyoto University, Japan, dengan Kyoto IUP Scholarship untuk study lanjutnya.

Tidak kalah hebatnya prestasi yang diraih Alifia Sariningtyas Wulandari. Empat universitas luar negeri yang memberikan beasiswa pada Alifia. Ia .memilih untuk melanjutkan study di Kyoto University, Japan– Chemical Science and Technology), dengan MEXT/Kyoto IUP Scholarship.

Nanda Vidhirohman diterima di empat universitas top dunia dan memiilih Kyoto University, Japan (QS WUR 33), Engineering Science, Kyoto IUP Scholarship,

Masih ada lagi siswa SMAN Unggulan MH Thamrin yang jagoan Matematika dan Fisika yang punya prestasi mengagumkan, yakni Muhammad Naufal Rayhan Wibawa.

Naufal memilih melanjutkan studynya di University of British Columbia, Canada – Computer Science dengan Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

Siswa berikutnya adalah Ghina Khalda Salsabila yang diterima di kampus HKUST, Hong Kong (QS WUR 34) – Engineering, dan meraih Full Tuition Scholarship di City University of Hong Kong, Hong Kong (QS WUR 53) – Data Science.

Yang terakhir, siswa SMAN Unggulan MH Thamrin yang berprestasi adalah Queena Qurrota Ayun. Queena berhasil meraih Super E Scholarship (full tuition and living cost) di Kyoto University of Advanced Science, Japan – Mechanical and Electrical Engineering. (RO/OL-09)