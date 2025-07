TSUE Uzbekistan dan FPEB UPI Tanda Tangani Kerja Sama Tridharma

FakultasPendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Tashkent State University of Economics (TSUE), Uzbekistan, sepakat memperpanjang kerja sama.(MI/NAVIANDRI)

FAKULTAS Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan penandatangan perpanjangan implementasi kerja sama dengan Tashkent State University of Economics (TSUE), Uzbekistan.

Dekan FPEB UPI, Prof. Ratih Hurriyati, dan Prof Didi Sukyadi menyambut langsung kedatangan pimpinan Tashkent State University of Economics yaitu Sirojiddin Juramorodovich Yangiboev, Dekan Faculty of International Double Degree Program TSUE; Sultanbek Azatdinov, Faculty member TSUE dan Sultonali Umaralievich Mekhmonov, Vice Rector For Academic Affairs TSUE.

Prof Ratih mengatakan, kerja sama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan 2029. Impelementasi kerja sama dilakukan pada program Tridharma, program Dual Bachelor Degree, kerja sama Dual Master Degree bidang Akuntansi, Manajemen, Pendidikan Ekonomi serta konferensi Internasional.

Baca juga : Mahasiswa UPI Kembangkan Buku Gamifikasi, Berbasis Industri dan Teknologi Machine Learning

"Ini suatu kesempatan yang istimewa bagi FPEB UPI, karena bisa menjamu mitra berharga kami dari TSUE Uzbekistan," ungkapnya.

Dia menambahkan, kolaborasi ini merupakan tonggak penting bagi kedua institusi pendidikanbagi dua negara. UPI bangga dengan kemajuan yang telah dicapai, khususnya melalui program dual degree, yang terus memberi manfaat bagi mahasiswa dan mendorong pengayaan akademis bersama.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Heny Hendrayati, menerangkan pada agenda ini, tidak hanya merenungkan apa yang telah dicapai, tetapi juga untuk mengeksplorasi inisiatif masa depan dan memastikan keberhasilan yang berkelanjutan.

"Saya berharap melalui kunjungan ini, termasuk tur ke fasilitas akademis UPI akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan kami dan komitmen UPI terhadap keunggulan akademis serta kesejahteraan mahasiswa," tuturnya.