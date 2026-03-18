Skandal Jeffrey Epstein Guncang Norwegia: Parlemen Bentuk Komisi Investigasi Khusus

PARLEMEN Norwegia (Stortinget) secara bulat memutuskan untuk membentuk komisi investigasi independen guna menyelidiki hubungan antara kementerian luar negeri negara tersebut dengan mendiang pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Langkah ini diambil setelah rilis dokumen "Epstein Files" oleh Departemen Kehakiman AS memicu gejolak hebat di eselon tertinggi masyarakat Norwegia.
Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, memberikan penghormatan kepada para korban Epstein dan menegaskan kekayaan tidak boleh digunakan untuk membeli pengaruh.
"Berkas-berkas tersebut dengan jelas menunjukkan sangat mungkin untuk membeli dan menyalahgunakan pengaruh jika Anda cukup kaya," ujar Støre dalam pidatonya sebelum pemungutan suara, Selasa waktu setempat.
Skandal ini menyeret sejumlah tokoh sentral Norwegia, termasuk mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Luar Negeri, hingga anggota keluarga kerajaan.
Salah satu fokus utama penyelidikan adalah Mona Juul, mantan duta besar Norwegia untuk Yordania dan Irak, serta suaminya, Terje Rød-Larsen. Keduanya merupakan diplomat kunci di balik Perjanjian Oslo 1993-1995. Pasangan ini diduga menerima warisan senilai US$10 juta dari Epstein untuk kedua anak mereka. Saat ini, kepolisian antikorupsi Norwegia, Økokrim, sedang menyelidiki keduanya atas dugaan korupsi berat.
Selain itu, Thorbjørn Jagland, mantan Perdana Menteri sekaligus mantan ketua Komite Nobel, juga tengah diselidiki atas tuduhan serupa. Sementara itu, Børge Brende, mantan Menteri Luar Negeri, telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Forum Ekonomi Dunia (WEF) setelah namanya muncul dalam dokumen tersebut.
Putri Mahkota Mette-Marit pun tak luput dari sorotan dan kini berada di bawah tekanan publik untuk menjelaskan hubungan jangka panjangnya dengan pendana asal AS tersebut.
Komisi investigasi tidak hanya akan mendalami kontak personal pejabat dengan Epstein, tetapi juga menyelidiki kampanye Norwegia untuk posisi-posisi puncak di organisasi internasional serta penggunaan dana bantuan pembangunan.
Per-Willy Amundsen, ketua komite pengawasan parlemen, menegaskan bahwa kasus ini menyentuh fondasi kepercayaan masyarakat terhadap administrasi negara.
"Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kontak dengan penjahat, dan tentang korupsi dalam administrasi. Jika hal ini terdokumentasi, hal itu dapat menyebabkan kerusakan permanen terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, kasus ini memerlukan langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan kepercayaan tersebut," tegas Amundsen.
PM Støre menambahkan bahwa transparansi sangat penting bagi demokrasi Norwegia, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu. Meskipun membela kinerja kementerian luar negeri secara umum, ia sepakat bahwa setiap kesalahan harus diklarifikasi secara tuntas agar fakta sebenarnya terungkap ke publik. (The Guardian/Z-2)
Sentimental Value sabet Best International Feature Film dalam Academy Awards.
Kepolisian Norwegia menangkap tiga pria terkait ledakan bom di Kedubes AS, Oslo. Penyelidikan mendalami keterlibatan aktor negara asing pasca-kematian Ali Khamenei.
Investigasi ledakan di Kedubes AS di Oslo terus berlanjut. Polisi rilis foto suspek berpakaian gelap dan selidiki video terkait Ali Khamenei di Google Maps.
Sebuah ledakan mengguncang Kedutaan Besar AS di Oslo, Norwegia. Polisi menyelidiki kemungkinan aksi terorisme meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Raja Harald V dari Norwegia dilarikan ke rumah sakit saat berlibur di Tenerife. Kabar ini muncul saat Kerajaan Norwegia diguncang skandal Jeffrey Epstein.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
