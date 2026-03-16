Film Norwegia 'Sentimental Value' Raih Best International Feature Film di Oscar 2026

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
FILM asal Norwegia berjudul Sentimental Value (judul lokal: Affeksjonsverdi) resmi dinobatkan sebagai Best International Feature Film pada malam penganugerahan Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3/2026) waktu setempat. Kemenangan ini mengukuhkan dominasi sinema Nordik di panggung dunia sekaligus menjadi pencapaian tertinggi bagi sutradara Joachim Trier.
Dalam pidato kemenangannya, Joachim Trier menyampaikan pesan mendalam yang menyinggung tanggung jawab sosial terhadap generasi mendatang. Ia menutup pernyataannya dengan merujuk pada pemikiran penulis ternama Amerika Serikat.
"Penulis Amerika yang luar biasa, James Baldwin, yang mengingatkan kita bahwa semua orang dewasa bertanggung jawab atas semua anak-anak. Mari kita tidak memilih politisi yang tidak menganggap serius hal ini," ujar Trier di atas panggung Oscar.
Sentimental Value merupakan drama keluarga yang mengambil latar tempat sebagian besar di Oslo, Norwegia. Film ini kembali mempertemukan Trier dengan aktris Renate Reinsve, yang sebelumnya sukses lewat The Worst Person in the World. Fokus cerita terletak pada dinamika hubungan dua saudara perempuan dengan ayah mereka yang merupakan seorang sutradara film.
Proses produksi yang dilakukan secara ekstensif di ibu kota Norwegia tersebut dipuji oleh kritikus internasional karena berhasil menangkap atmosfer kota Oslo dengan sangat otentik. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor kuat yang membawa film tersebut meraih total 9 nominasi Oscar, termasuk kategori bergengsi seperti Best Picture dan Best Director.
Sebelum meraih kemenangan di Oscar 2026, Sentimental Value telah mencetak sejarah di berbagai festival film dunia. Film ini memenangkan Grand Prix di Cannes Film Festival 2025 dan menyapu bersih enam kategori utama di European Film Awards. Kemenangan di kategori Best International Feature Film ini mengalahkan sejumlah pesaing kuat dari negara lain yang masuk dalam daftar nominasi akhir.
Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan profil industri film Norwegia secara global. Para pengamat industri menilai bahwa kekuatan naskah yang jujur dan penyutradaraan Trier yang presisi menjadi kunci utama film ini mampu melampaui batasan bahasa dan budaya di hadapan para anggota Academy. (The Hollywood Reporter/Z-2)
Kepolisian Norwegia menangkap tiga pria terkait ledakan bom di Kedubes AS, Oslo. Penyelidikan mendalami keterlibatan aktor negara asing pasca-kematian Ali Khamenei.
Investigasi ledakan di Kedubes AS di Oslo terus berlanjut. Polisi rilis foto suspek berpakaian gelap dan selidiki video terkait Ali Khamenei di Google Maps.
Sebuah ledakan mengguncang Kedutaan Besar AS di Oslo, Norwegia. Polisi menyelidiki kemungkinan aksi terorisme meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Raja Harald V dari Norwegia dilarikan ke rumah sakit saat berlibur di Tenerife. Kabar ini muncul saat Kerajaan Norwegia diguncang skandal Jeffrey Epstein.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima kunjungan Menteri Pembangunan Internasional Norwegia, Asmund Aukrust, untuk meresmikan program yang telah berlangsung sejak Agustus 2025.
Dalam putaran nominasi, anggota Academy dari semua cabang diundang untuk memilih ikut berpartisipasi dan harus menonton semua 15 film yang masuk shortlist untuk memberikan suara
