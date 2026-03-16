Film Norwegia 'Sentimental Value' Raih Best International Feature Film di Oscar 2026

FILM asal Norwegia berjudul Sentimental Value (judul lokal: Affeksjonsverdi) resmi dinobatkan sebagai Best International Feature Film pada malam penganugerahan Academy Awards ke-98 yang berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu (15/3/2026) waktu setempat. Kemenangan ini mengukuhkan dominasi sinema Nordik di panggung dunia sekaligus menjadi pencapaian tertinggi bagi sutradara Joachim Trier.

Dalam pidato kemenangannya, Joachim Trier menyampaikan pesan mendalam yang menyinggung tanggung jawab sosial terhadap generasi mendatang. Ia menutup pernyataannya dengan merujuk pada pemikiran penulis ternama Amerika Serikat.

"Penulis Amerika yang luar biasa, James Baldwin, yang mengingatkan kita bahwa semua orang dewasa bertanggung jawab atas semua anak-anak. Mari kita tidak memilih politisi yang tidak menganggap serius hal ini," ujar Trier di atas panggung Oscar.

Sentimental Value merupakan drama keluarga yang mengambil latar tempat sebagian besar di Oslo, Norwegia. Film ini kembali mempertemukan Trier dengan aktris Renate Reinsve, yang sebelumnya sukses lewat The Worst Person in the World. Fokus cerita terletak pada dinamika hubungan dua saudara perempuan dengan ayah mereka yang merupakan seorang sutradara film.

Proses produksi yang dilakukan secara ekstensif di ibu kota Norwegia tersebut dipuji oleh kritikus internasional karena berhasil menangkap atmosfer kota Oslo dengan sangat otentik. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor kuat yang membawa film tersebut meraih total 9 nominasi Oscar, termasuk kategori bergengsi seperti Best Picture dan Best Director.

Sebelum meraih kemenangan di Oscar 2026, Sentimental Value telah mencetak sejarah di berbagai festival film dunia. Film ini memenangkan Grand Prix di Cannes Film Festival 2025 dan menyapu bersih enam kategori utama di European Film Awards. Kemenangan di kategori Best International Feature Film ini mengalahkan sejumlah pesaing kuat dari negara lain yang masuk dalam daftar nominasi akhir.

Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan profil industri film Norwegia secara global. Para pengamat industri menilai bahwa kekuatan naskah yang jujur dan penyutradaraan Trier yang presisi menjadi kunci utama film ini mampu melampaui batasan bahasa dan budaya di hadapan para anggota Academy. (The Hollywood Reporter/Z-2)