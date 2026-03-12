3 Kakak Beradik Ditangkap Terkait Ledakan di Kedutaan Besar AS di Oslo

Kepolisian Norwegia menangkap tiga pria terkait ledakan bom di Kedubes AS, Oslo. Penyelidikan mendalami keterlibatan aktor negara asing pasca-kematian Ali Khamenei.(Media Sosial X)

KEPOLISIAN Norwegia mengonfirmasi penangkapan tiga pria yang merupakan kakak beradik terkait ledakan yang mengguncang gerbang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Oslo pada Minggu lalu. Ketiganya diduga terlibat dalam serangan menggunakan bahan peledak rakitan.

Jaksa Polisi Norwegia, Christian Hatlo, dalam konferensi pers pada Rabu waktu setempat menyatakan ketiga tersangka tersebut adalah warga negara Norwegia berusia 20-an yang memiliki ikatan keluarga dengan Irak. Salah satu dari mereka diyakini sebagai sosok yang fotonya sempat disebarkan oleh pihak kepolisian sebelumnya.

"Mereka diduga melakukan pengeboman teror," tegas Hatlo. Ia menambahkan ketiga pria tersebut, yang identitasnya dirahasiakan, tidak memiliki catatan kriminal atau rekam jejak yang dikenal oleh pihak kepolisian sebelumnya.

Investigasi Keterlibatan Aktor Asing

Otoritas keamanan kini tengah mendalami berbagai motif di balik serangan tersebut. Salah satu teori yang diselidiki adalah kemungkinan adanya keterlibatan aktor negara asing. Fokus penyelidikan tertuju pada sebuah video yang diunggah di Google Maps sekitar waktu kejadian namun kini telah dihapus.

Laporan media lokal menyebutkan video tersebut menampilkan mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas bulan lalu dalam serangan gabungan AS-Israel di Teheran.

"Hal terpenting adalah melakukan pemeriksaan terhadap mereka [para tersangka], lalu kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya," ujar Hatlo mengenai proses interogasi yang sedang berjalan.

Kronologi dan Dampak Serangan

Ledakan terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 waktu setempat di Jalan Morgedalsvegen, distrik Ullern, Oslo. Meski menyebabkan kerusakan fisik pada pintu kaca dan meninggalkan bekas hangus di area lantai, tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini.

Kepolisian Norwegia memberikan prioritas tinggi pada kasus ini dengan mengerahkan anjing pelacak, drone, hingga helikopter untuk menyisir lokasi kejadian. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan serpihan kaca yang berserakan di atas salju di luar pintu masuk bagian konsuler kedutaan.

Kecaman Diplomatik

Pemerintah Norwegia mengecam keras aksi tersebut. Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima.

"Keamanan misi diplomatik sangat penting bagi kami," kata Eide menekankan komitmen Norwegia dalam melindungi perwakilan asing.

Secara terpisah, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan internal berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memastikan keamanan personel dan fasilitas mereka di Oslo. (BBC/Z-2)