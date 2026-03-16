Billy Crystal Pimpin Penghormatan Terakhir untuk Rob Reiner di Panggung Oscar 2026

Billy Crystal dan jajaran bintang besar Hollywood memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang Rob Reiner di panggung Oscar 2026 yang penuh haru.

AJANG Academy Awards ke-98 atau Oscar 2026 menyisihkan momen emosional dalam segmen In Memoriam untuk mengenang sutradara legendaris Rob Reiner. Sahabat sekaligus kolaborator lamanya, Billy Crystal, memimpin penghormatan yang menyayat hati di Dolby Theatre, Minggu (15/3) waktu setempat.

Rob Reiner dan istrinya, Michele Singer Reiner, ditemukan meninggal dunia di kediaman mereka di Brentwood pada 14 Desember 2025. Tragedi ini mengejutkan publik setelah laporan medis menyatakan keduanya meninggal akibat luka senjata tajam, di mana putra mereka, Nick Reiner, kini menghadapi dakwaan pembunuhan.

Kenangan Sahabat Sejati

Billy Crystal membuka pidatonya dengan mengenang awal pertemuan mereka dalam serial 'All in the Family'. Ia memuji transisi Reiner dari seorang aktor komedi berbakat menjadi salah satu pencerita (storyteller) terbaik di Hollywood.

“Film-film sahabatku, Rob, akan bertahan selamanya karena film itu berkisah tentang apa yang membuat kita tertawa, menangis, dan apa yang kita cita-citakan: menjadi jauh lebih baik di matanya, jauh lebih baik hati, jauh lebih lucu, dan jauh lebih manusiawi,” ujar Crystal dengan nada penuh haru.

Menutup pidatonya, Crystal menyampaikan pesan khusus kepada jutaan penggemar karya Reiner di seluruh dunia.

“Bagi kita yang memiliki hak istimewa untuk bekerja dengannya, mengenalnya, dan mencintainya, yang bisa kita katakan hanyalah: kawan, sungguh menyenangkan saat kita menyerbu kastil bersama (storming the castle).”

Reuni Para Bintang di Atas Panggung

Momen haru semakin terasa ketika layar panggung terbuka, menampilkan deretan aktor besar yang pernah membintangi film-film karya Reiner. Crystal bergabung kembali dengan lawan mainnya di 'When Harry Met Sally', Meg Ryan.

Hadir pula bintang-bintang lain seperti Christopher Guest, Michael McKean, Kathy Bates, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Jerry O’Connell, Annette Benning, hingga Cary Elwes. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata warisan besar yang ditinggalkan Reiner melalui karya ikonik seperti 'The Princess Bride', 'Stand By Me', dan 'Misery'.

Namun, salah satu kolaborator penting, Corey Feldman (Stand By Me), tidak hadir dalam acara tersebut. Melalui platform X, Feldman menjelaskan bahwa ia tidak diundang namun meminta penggemar untuk tetap fokus pada kenangan Reiner.

"Ini sama sekali bukan tentang saya. Ini tentang kehilangan tragis teman kami, Rob Reiner, dan kenangannya... Saya akan menghormati Rob dengan cara saya sendiri," tulisnya.

Sosok yang Hangat dan Humoris

Kepergian Reiner membayangi musim penghargaan tahun ini. Sebelumnya pada Januari lalu, Chelsea Handler juga memberikan penghormatan di Critics Choice Awards. Ia mengenang Reiner sebagai sosok paling ramah di Hollywood yang selalu fokus dan penuh perhatian saat berdiskusi, mulai dari politik hingga tren kecantikan.

“Rob dan Michele sangat gigih dalam upaya mereka membela banyak tujuan penting, yang semuanya berawal dari satu ide dasar: kesopanan, dan bahwa kita semua harus saling menjaga satu sama lain,” tutur Handler saat itu.

Sementara itu, proses hukum atas kematian tragis pasangan ini masih berlanjut. Nick Reiner telah menyatakan tidak bersalah dalam persidangan Februari lalu dan menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati jika terbukti bersalah atas dua dakwaan pembunuhan tersebut. (Variety/Z-2)