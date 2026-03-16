Pejabat AS Optimis Konflik Iran Berakhir dalam Hitungan Minggu

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump memberikan sinyal optimisme terkait durasi konflik yang tengah berlangsung di Iran. Para pejabat tinggi Amerika Serikat memprediksi ketegangan tersebut akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, atau bahkan lebih cepat, di tengah kekhawatiran para ekonom akan potensi resesi akibat gangguan pasokan minyak di Timur Tengah.
Menteri Energi AS, Chris Wright, menyatakan berakhirnya konflik akan langsung berdampak pada stabilitas pasar energi global.
"Saya pikir konflik ini pasti akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan. Bisa jadi lebih cepat dari itu... dan kita akan melihat pemulihan pasokan serta penurunan harga setelahnya," ujar Wright dalam program "This Week" di ABC.
Senada dengan Wright, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menilai penyelesaian konflik ini akan menjadi katalis positif bagi ekonomi dunia. Dalam wawancaranya bersama CBS, Hassett menyebut bahwa operasi militer sejauh ini berjalan "lebih cepat dari jadwal" yang awalnya diperkirakan memakan waktu empat hingga enam minggu sejak dimulai pada 28 Februari lalu.
"Kami memperkirakan ekonomi global akan mendapat kejutan positif yang besar segera setelah ini berakhir," ungkap Hassett.
Meski mengakui adanya dampak ekonomi yang terasa saat ini, Wright menekankan bahwa langkah ini diperlukan untuk stabilitas jangka panjang. Menurutnya, menanggung "rasa sakit jangka pendek" jauh lebih baik daripada membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
Di sisi lain, militer Israel memberikan estimasi yang sedikit berbeda. Kepada CNN, pihak Israel menyatakan rencana kampanye militer di Iran setidaknya masih akan berlanjut hingga tiga minggu ke depan. Hal ini menambah daftar perbedaan lini masa yang sebelumnya juga sempat dilontarkan oleh Presiden Trump.
Fokus utama saat ini adalah pembukaan kembali Selat Hormuz yang efektif terhenti akibat konflik. Jalur pelayaran strategis ini sangat krusial bagi distribusi minyak dunia. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengonfirmasi komunikasi intens terus dilakukan dengan negara-negara sekutu untuk mengirimkan pasukan angkatan laut guna mengamankan rute tersebut.
Menteri Wright menambahkan bahwa seluruh aset militer AS beserta dukungan dari negara lain akan dikerahkan untuk memastikan selat tersebut terbuka kembali. Harapan ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Trump melalui media sosial yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan negara-negara seperti Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, hingga Inggris dalam pengiriman kapal perang ke wilayah tersebut. (CNN/Z-2)
PM Inggris Sir Keir Starmer dan Donald Trump intensif bahas pembukaan kembali Selat Hormuz.
PEMERINTAH Jepang mempertimbangkan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta sekutu membantu mengawal tanker minyak.
PEMERINTAH Jepang mempertimbangkan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta sekutu membantu mengawal tanker minyak.
Jepang adalah importir minyak terbesar kelima--95 persen di antaranya berasal dari Timur Tengah dan 70 persen melewati Selat Hormuz, yang sekarang secara efektif tertutup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved