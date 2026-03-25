Haufan Hasyim Salengke
25/3/2026 15:59
Sindir Klaim Damai Trump, Militer Iran: AS Bernegosiasi dengan Diri Sendiri!
Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfaqari.(Tasnim News Agency)

MARKAS Besar Pusat Khatam al-Anbiya, komando terpadu angkatan bersenjata Iran, melontarkan cemoohan pedas terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfaqari, menegaskan bahwa klaim Washington mengenai adanya progres kesepakatan damai hanyalah sebuah monolog internal Amerika.

"Apakah tingkat pergulatan batin Anda telah mencapai tahap di mana Anda bernegosiasi dengan diri sendiri?" ujar Zolfaqari melalui media pemerintah Iran, Rabu (25/3).

Pernyataan asertif ini merupakan tamparan keras bagi Gedung Putih. Sebelumnya, Trump mengeklaim bahwa Teheran tengah 'haus' akan kesepakatan untuk mengakhiri kecamuk perang di Timur Tengah. Bahkan, sebuah sumber yang dikutip sejumlah media menyebutkan Washington telah menyodorkan 15 poin rencana perdamaian kepada pihak Teheran.

Ganjal Stabilitas Energi

Zolfaqari memastikan tidak ada ruang kompromi bagi karakter kepemimpinan AS saat ini. Dengan nada menantang, ia menyatakan bahwa "orang-orang seperti kami tidak akan pernah bisa akur dengan orang-orang seperti Anda."

Lebih jauh, militer Iran melempar peringatan keras ke sektor ekonomi global. Zolfaqari menegaskan bahwa investasi AS dan harga energi praperang mustahil kembali normal selama Washington enggan mengakui bahwa stabilitas regional hanya bisa dijamin oleh angkatan bersenjata Iran.

Sikap konfrontatif ini kian mempertegas bahwa draf 15 poin yang disodorkan Washington hanyalah kertas kosong di mata Teheran. Selama AS tidak mengubah paradigma keamanan di kawasan, stabilitas energi dunia diprediksi akan terus tersandera dalam ketidakpastian yang panjang. (BBC/Daily Star/B-3)



Editor : Haufan Salengke
