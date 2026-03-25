AS Kerahkan Pasukan Lintas Udara ke-82, Trump Tawarkan Proposal Damai ke Iran

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah bersiap mengerahkan pasukan lintas udara elit di tengah meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah pada Maret 2026. Langkah militer ini memicu spekulasi luas mengenai potensi pengerahan pasukan darat secara besar-besaran, meskipun Presiden Donald Trump secara terbuka mengeklaim adanya progres positif dalam pembicaraan dengan Iran.
Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Pentagon menyiapkan hingga 3.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82. Unit elit ini dikenal mampu dikerahkan ke lokasi konflik mana pun di dunia dalam waktu kurang dari 24 jam. Pasukan ini direncanakan bergabung dengan ribuan marinir yang telah siaga di kawasan Teluk dengan misi strategis mengamankan Selat Hormuz.
Di saat kesiapan militer meningkat, Trump dikabarkan menempuh jalur belakang (backchannel) melalui Pakistan. Sebuah proposal negosiasi berisi 15 poin telah disampaikan kepada Teheran sebagai upaya meredakan ketegangan yang mulai menekan ekonomi domestik AS.
Isi Utama Proposal 15 Poin AS untuk Iran:
Namun, harapan akan perdamaian tersebut mendapat tantangan berat. Juru bicara markas militer Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, secara tegas menolak klaim diplomasi Washington. "Kata pertama dan terakhir kami tetap sama; seseorang seperti kami tidak akan pernah berdamai dengan seseorang seperti Anda," tegasnya sebagaimana dikutip dari The Guardian.
Situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Garda Revolusi Iran mengonfirmasi peluncuran gelombang serangan drone dan rudal ke sejumlah titik di Israel, termasuk pusat kota Tel Aviv. Tidak hanya itu, pangkalan militer AS di Kuwait, Yordania, dan Bahrain juga dilaporkan menjadi sasaran serangan.
Di Kuwait, otoritas penerbangan sipil melaporkan serangan drone menghantam tangki bahan bakar di bandara internasional, yang memicu kebakaran hebat. Sementara itu, konflik di Lebanon selatan juga memanas dengan laporan jatuhnya korban jiwa di wilayah Sidon akibat serangan udara Israel.
|Lokasi Konflik
|Kejadian Terkini
|Dampak
|Tel Aviv, Israel
|Serangan rudal menembus pertahanan
|Kerusakan bangunan pusat kota
|Bandara Kuwait
|Drone menghantam tangki bahan bakar
|Kebakaran fasilitas & gangguan listrik
|Sidon, Lebanon
|Serangan udara Israel
|Sedikitnya 6 warga sipil tewas
Ketegangan di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia, telah menyebabkan harga minyak mentah internasional meroket. Para pelaku pasar khawatir jika ancaman penutupan jalur pelayaran oleh Iran benar-benar terjadi, stabilitas energi global akan runtuh.
Meskipun Trump menyatakan optimisme bahwa Iran akan menyetujui kesepakatan terkait energi, perbedaan pandangan di internal pemerintah AS sendiri masih terlihat jelas. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dilaporkan lebih condong pada opsi kemenangan militer mutlak dibandingkan gencatan senjata.
Konflik yang kini memasuki minggu keempat ini terus dipantau oleh komunitas internasional. Dengan pengerahan pasukan elit Divisi Lintas Udara ke-82, dunia kini menanti apakah diplomasi 15 poin Trump akan membuahkan hasil atau justru menjadi pembuka bagi konflik Timur Tengah yang lebih besar. (H-3)
Putra Mahkota Saudi MBS dilaporkan melobi Donald Trump untuk melanjutkan perang dan menggulingkan rezim Iran di tengah konflik Timur Tengah 2026 yang memanas.
Approval rating Donald Trump anjlok ke 36% menurut survei Reuters/Ipsos. Publik kecewa atas lonjakan harga BBM dan serangan militer AS ke Iran yang dinilai tak aman.
Pangeran MBS dikabarkan mendesak Donald Trump untuk terus menggempur Iran demi stabilitas Teluk dan ekonomi.
Arab Saudi izinkan AS gunakan pangkalan King Fahd untuk serang Iran.
Militer Iran sindir tajam klaim damai Donald Trump. Sebut AS hanya bernegosiasi dengan diri sendiri terkait 15 poin rencana damai dan stabilitas energi.
IHSG ditutup menguat tajam 2,75% ke level 7.302 pada Rabu (25/3/2026). Penguatan dipicu optimisme damai AS-Iran lewat proposal 15 poin yang mendorong koreksi harga minyak
Dirjen IAEA Rafael Grossi mengonfirmasi dialog AS-Iran di Islamabad akhir pekan ini. Pembicaraan akan fokus pada rudal, milisi, dan skema alternatif meredam konflik
