AS Kerahkan Pasukan Lintas Udara ke-82, Trump Tawarkan Proposal Damai ke Iran

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah bersiap mengerahkan pasukan lintas udara elit di tengah meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah pada Maret 2026. Langkah militer ini memicu spekulasi luas mengenai potensi pengerahan pasukan darat secara besar-besaran, meskipun Presiden Donald Trump secara terbuka mengeklaim adanya progres positif dalam pembicaraan dengan Iran.

Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Pentagon menyiapkan hingga 3.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82. Unit elit ini dikenal mampu dikerahkan ke lokasi konflik mana pun di dunia dalam waktu kurang dari 24 jam. Pasukan ini direncanakan bergabung dengan ribuan marinir yang telah siaga di kawasan Teluk dengan misi strategis mengamankan Selat Hormuz.

Diplomasi 15 Poin di Tengah Dentuman Meriam

Di saat kesiapan militer meningkat, Trump dikabarkan menempuh jalur belakang (backchannel) melalui Pakistan. Sebuah proposal negosiasi berisi 15 poin telah disampaikan kepada Teheran sebagai upaya meredakan ketegangan yang mulai menekan ekonomi domestik AS.

Isi Utama Proposal 15 Poin AS untuk Iran:

Pembongkaran fasilitas nuklir utama Iran secara permanen.

Penghentian total pengayaan uranium dan transfer material nuklir ke luar negeri.

Pembatasan ketat pada program pengembangan rudal balistik.

Penghentian dukungan militer terhadap kelompok proksi di kawasan Timur Tengah.

Imbalan: Pencabutan sanksi ekonomi menyeluruh dan dukungan nuklir sipil di bawah pengawasan internasional.

Namun, harapan akan perdamaian tersebut mendapat tantangan berat. Juru bicara markas militer Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, secara tegas menolak klaim diplomasi Washington. "Kata pertama dan terakhir kami tetap sama; seseorang seperti kami tidak akan pernah berdamai dengan seseorang seperti Anda," tegasnya sebagaimana dikutip dari The Guardian.

Eskalasi Serangan: Israel dan Pangkalan AS Jadi Target

Situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Garda Revolusi Iran mengonfirmasi peluncuran gelombang serangan drone dan rudal ke sejumlah titik di Israel, termasuk pusat kota Tel Aviv. Tidak hanya itu, pangkalan militer AS di Kuwait, Yordania, dan Bahrain juga dilaporkan menjadi sasaran serangan.

Di Kuwait, otoritas penerbangan sipil melaporkan serangan drone menghantam tangki bahan bakar di bandara internasional, yang memicu kebakaran hebat. Sementara itu, konflik di Lebanon selatan juga memanas dengan laporan jatuhnya korban jiwa di wilayah Sidon akibat serangan udara Israel.

Lokasi Konflik Kejadian Terkini Dampak Tel Aviv, Israel Serangan rudal menembus pertahanan Kerusakan bangunan pusat kota Bandara Kuwait Drone menghantam tangki bahan bakar Kebakaran fasilitas & gangguan listrik Sidon, Lebanon Serangan udara Israel Sedikitnya 6 warga sipil tewas

Harga Minyak Dunia Melonjak Tajam

Ketegangan di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia, telah menyebabkan harga minyak mentah internasional meroket. Para pelaku pasar khawatir jika ancaman penutupan jalur pelayaran oleh Iran benar-benar terjadi, stabilitas energi global akan runtuh.

Meskipun Trump menyatakan optimisme bahwa Iran akan menyetujui kesepakatan terkait energi, perbedaan pandangan di internal pemerintah AS sendiri masih terlihat jelas. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dilaporkan lebih condong pada opsi kemenangan militer mutlak dibandingkan gencatan senjata.

Konflik yang kini memasuki minggu keempat ini terus dipantau oleh komunitas internasional. Dengan pengerahan pasukan elit Divisi Lintas Udara ke-82, dunia kini menanti apakah diplomasi 15 poin Trump akan membuahkan hasil atau justru menjadi pembuka bagi konflik Timur Tengah yang lebih besar. (H-3)