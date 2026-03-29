Lawan Brain Fog dengan Pola Makan: Dari Alpukat hingga Ikan Berlemak

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PERNAHKAH Anda merasa sulit berkonsentrasi, mudah lupa, atau mengalami kelelahan mental yang luar biasa? Kondisi ini sering disebut sebagai brain fog atau kabut otak.
Meski bukan diagnosis medis resmi, brain fog merupakan gambaran umum dari penurunan kemampuan kognitif yang kerap dipicu oleh stres, perubahan hormon, hingga efek pascainfeksi.
Penelitian yang dilansir National Library of Medicine mengungkapkan bahwa kondisi ini berkaitan erat dengan peradangan ringan dalam tubuh, ketidakstabilan gula darah, serta defisit nutrisi tertentu.
Kabar baiknya, pola makan yang tepat dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kejernihan berpikir dan melindungi fungsi otak.
Untuk menjaga suplai energi dan kesehatan saraf, tubuh membutuhkan asupan antioksidan, lemak sehat, serta serat. Berikut adalah daftar makanan yang direkomendasikan untuk meningkatkan fungsi kognitif:
Selain asupan makanan padat, kecukupan air putih sangat krusial. Dehidrasi ringan sekalipun terbukti dapat menurunkan daya ingat dan konsentrasi secara signifikan.
Di sisi lain, upaya memperbaiki pola makan ini harus dibarengi dengan membatasi konsumsi makanan tinggi gula, produk ultra-proses, serta alkohol. Jenis asupan tersebut justru berisiko memperburuk peradangan dan memicu gejala brain fog yang lebih berat.
Jika gejala sulit konsentrasi ini berlangsung dalam jangka waktu lama, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan medis guna memastikan tidak adanya kondisi kesehatan atau kekurangan nutrisi kronis yang mendasari. (Z-1)
