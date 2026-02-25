Rahasia Diet Ekstrem Jungkook BTS: Makan Sekali Sehari, Apakah Aman Ditiru?

Headline
JUNGKOOK BTS kembali mencuri perhatian dunia, bukan hanya karena prestasi musiknya, tetapi juga transformasi gaya hidupnya yang disiplin. Dalam wawancara terbaru dengan Rolling Stone UK, pelantun lagu "Seven" ini mengungkapkan bahwa ia tengah menjalani diet ketat dengan pola makan satu kali sehari (One Meal A Day atau OMAD).
Jungkook mengaku rutinitas ini dijalaninya bersamaan dengan olahraga rutin setiap pagi dan malam.
Pasca-wajib militer, ia juga mulai membatasi konsumsi alkohol untuk menjaga kebugaran. Namun, pertanyaannya: apakah diet ekstrem ini aman dilakukan oleh semua orang?
Pola makan satu kali sehari yang diterapkan Jungkook merupakan bentuk ekstrem dari intermittent fasting (puasa intermiten). Metode ini menjadi populer setelah dipromosikan oleh dr. Yoshinori Nagumo yang mengeklaim bahwa puasa panjang dapat mengaktifkan gen umur panjang (sirtuin) serta membantu pencegahan diabetes hingga demensia.
Saat tubuh berada dalam kondisi puasa yang lama, cadangan glukosa akan habis. Sebagai gantinya, tubuh dipaksa membakar lemak lebih cepat untuk energi. Inilah yang membuat berat badan turun secara signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan latihan aerobik seperti yang dilakukan Jungkook.
Informasi Penting: Diet OMAD dapat menyebabkan asupan kalori harian turun drastis hingga hanya sekitar 500 kkal, yang jauh di bawah kebutuhan rata-benar orang dewasa.
Meskipun efektif untuk penurunan berat badan jangka pendek, para ahli kesehatan memberikan catatan kritis. Diet satu kali sehari tidak bisa disebut sebagai gaya hidup sehat yang universal.
Berikut adalah beberapa risiko yang perlu diwaspadai:
Jika Anda terinspirasi oleh kedisiplinan Jungkook namun ingin tetap aman, para spesialis menyarankan modifikasi berikut agar diet tetap bergizi seimbang:
|Aspek
|Saran Ahli
|Karbohidrat
|Pilih gandum utuh, beras merah, atau umbi-umbian.
|Urutan Makan
|Makan serat (sayur) terlebih dahulu untuk mencegah overeating.
|Minuman
|Batasi alkohol karena mengandung kalori kosong (7 kkal/g).
Kedisiplinan Jungkook dalam berolahraga dan menjaga pola makan adalah hal positif yang patut dicontoh. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan metabolisme yang berbeda.
Keseimbangan nutrisi tetap menjadi kunci utama kesehatan jangka panjang agar tidak mengganggu imunitas tubuh.
Bagi pemula, disarankan memulai dengan jendela puasa yang lebih pendek (seperti 16:8) sebelum mencoba OMAD untuk menghindari syok pada metabolisme dan sistem pencernaan.
Jungkook tidak merinci menu spesifiknya, namun ia menekankan pentingnya menghindari alkohol dan menjaga asupan tetap terkontrol untuk menyeimbangkan latihan fisik berat yang ia jalani. (The Korea Times/Z-10)
