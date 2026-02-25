Rahasia Diet Ekstrem Jungkook BTS: Makan Sekali Sehari, Apakah Aman Ditiru?

Rahasia Diet Ekstrem Jungkook BTS.(The Korea Times)

JUNGKOOK BTS kembali mencuri perhatian dunia, bukan hanya karena prestasi musiknya, tetapi juga transformasi gaya hidupnya yang disiplin. Dalam wawancara terbaru dengan Rolling Stone UK, pelantun lagu "Seven" ini mengungkapkan bahwa ia tengah menjalani diet ketat dengan pola makan satu kali sehari (One Meal A Day atau OMAD).

Jungkook mengaku rutinitas ini dijalaninya bersamaan dengan olahraga rutin setiap pagi dan malam.

Pasca-wajib militer, ia juga mulai membatasi konsumsi alkohol untuk menjaga kebugaran. Namun, pertanyaannya: apakah diet ekstrem ini aman dilakukan oleh semua orang?

Baca juga : 5 Jenis Makanan Tinggi Serat yang Efektif untuk Diet Sehat

Mengenal Diet OMAD yang Dijalani Jungkook

Pola makan satu kali sehari yang diterapkan Jungkook merupakan bentuk ekstrem dari intermittent fasting (puasa intermiten). Metode ini menjadi populer setelah dipromosikan oleh dr. Yoshinori Nagumo yang mengeklaim bahwa puasa panjang dapat mengaktifkan gen umur panjang (sirtuin) serta membantu pencegahan diabetes hingga demensia.

Saat tubuh berada dalam kondisi puasa yang lama, cadangan glukosa akan habis. Sebagai gantinya, tubuh dipaksa membakar lemak lebih cepat untuk energi. Inilah yang membuat berat badan turun secara signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan latihan aerobik seperti yang dilakukan Jungkook.

Informasi Penting: Diet OMAD dapat menyebabkan asupan kalori harian turun drastis hingga hanya sekitar 500 kkal, yang jauh di bawah kebutuhan rata-benar orang dewasa.

Baca juga : Jungkook BTS Cetak Rekor 1,4 Miliar Stream Standing Next to You di Spotify

Risiko dan Efek Samping Menurut Pakar Kesehatan

Meskipun efektif untuk penurunan berat badan jangka pendek, para ahli kesehatan memberikan catatan kritis. Diet satu kali sehari tidak bisa disebut sebagai gaya hidup sehat yang universal.

Berikut adalah beberapa risiko yang perlu diwaspadai:

Hipoglikemia dan Kelelahan: Kondisi gula darah rendah dapat memicu sakit kepala, lemas, dan penurunan konsentrasi.

Defisiensi Nutrisi: Sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan harian karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral hanya dalam satu kali makan.

Penurunan Massa Otot: Tanpa asupan protein yang terbagi rata sepanjang hari, tubuh berisiko memecah jaringan otot sebagai energi.

Gangguan Metabolisme: Pola makan ekstrem yang tidak berkelanjutan sering kali memicu efek yoyo (berat badan naik kembali dengan cepat).

Tips Menjalankan Diet Sehat dan Berkelanjutan

Jika Anda terinspirasi oleh kedisiplinan Jungkook namun ingin tetap aman, para spesialis menyarankan modifikasi berikut agar diet tetap bergizi seimbang:

Aspek Saran Ahli Karbohidrat Pilih gandum utuh, beras merah, atau umbi-umbian. Urutan Makan Makan serat (sayur) terlebih dahulu untuk mencegah overeating. Minuman Batasi alkohol karena mengandung kalori kosong (7 kkal/g).

Kedisiplinan Jungkook dalam berolahraga dan menjaga pola makan adalah hal positif yang patut dicontoh. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan metabolisme yang berbeda.

Keseimbangan nutrisi tetap menjadi kunci utama kesehatan jangka panjang agar tidak mengganggu imunitas tubuh.

FAQ: Pertanyaan Terkait Diet Jungkook BTS

Apakah diet satu kali sehari aman untuk pemula?

Bagi pemula, disarankan memulai dengan jendela puasa yang lebih pendek (seperti 16:8) sebelum mencoba OMAD untuk menghindari syok pada metabolisme dan sistem pencernaan.

Apa yang dimakan Jungkook saat diet?

Jungkook tidak merinci menu spesifiknya, namun ia menekankan pentingnya menghindari alkohol dan menjaga asupan tetap terkontrol untuk menyeimbangkan latihan fisik berat yang ia jalani. (The Korea Times/Z-10)