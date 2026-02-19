Sederhana dan Mengenang Rumah, Inilah Menu ‘Makan Terakhir’ Pilihan Margot Robbie

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
AKTRIS papan atas Margot Robbie baru-baru ini mencuri perhatian publik, bukan karena peran terbarunya di layar lebar, melainkan karena selera makannya yang mengejutkan.
Dalam sesi bincang-bincang di siniar (podcast) Table Manners bersama Jessie Ware dan Lennie Ware, pemeran utama film Wuthering Heights itu membagikan pilihan menu "makan terakhir" versinya yang terasa sangat personal dan membumi.
Istilah "makan terakhir" biasanya merujuk pada hidangan pamungkas yang diinginkan seseorang sebelum menutup usia.
Bagi Robbie, pilihan ini bersifat dinamis, namun ia memiliki gambaran yang jelas untuk saat ini.
“Saya biasanya menyebutnya menu hukuman mati, tapi makan terakhir terdengar lebih baik. Kalau hari ini, saya mulai dengan papan keju lengkap,” ujar Margot Robbie sebagaimana dilansir dari laman EatingWell, Selasa (17/2).
Untuk hidangan pembuka, Robbie membayangkan sebuah papan keju (cheese board) bergaya Eropa yang melimpah.
Pilihannya jatuh pada kombinasi tekstur dan rasa yang kontras, mulai dari keju brie triple cream, keju biru (blue cheese), cheddar, hingga gruyere.
Sebagai pelengkap, ia menginginkan selai quince dan biskuit asin yang disajikan bersama segelas anggur putih Burgundy.
Memasuki hidangan utama, Robbie menghadapi dilema antara kemewahan perayaan dan kenyamanan masakan rumah. Ada dua kandidat kuat yang ia sebutkan: spageti bolognese buatan suaminya, Tom Ackerly, atau makan malam Natal lengkap khas Australia.
“Untuk hidangan utama, saya tergoda memilih spageti bolognese buatan suami saya, atau sekalian makan malam Natal lengkap. Versi Australia itu fokusnya ham, disajikan dengan jeli cranberry,” tuturnya.
Keterlibatan sang suami dalam daftar menu ini tidaklah mengherankan. Tom Ackerly yang merupakan produser film dikenal memang gemar memasak, terutama menu-menu pasta dan hidangan panggang.
Hal yang membuat pengakuan Robbie ini ramai dibicarakan warganet adalah sisi kesederhanaannya saat membahas makanan rumahan.
Ia sempat menyinggung menu nachos versi keluarganya yang jauh dari kesan mewah. Menu tersebut hanya terdiri dari keripik jagung, kacang panggang, dan keju yang dipanaskan di dalam oven.
Jawaban-jawaban Robbie dinilai sangat jujur dan mudah dibayangkan oleh banyak orang.
Di tengah kesibukannya mempromosikan film Wuthering Heights, saat ia beradu akting dengan Jacob Elordi sebagai Catherine Earnshaw, Robbie tetap menunjukkan bahwa selera aslinya tetap berakar pada memori masa kecil dan masakan orang terdekat.
Kombinasi antara keju premium dan nachos sederhana ini membuktikan bahwa bagi seorang bintang dunia sekalipun, makanan terbaik seringkali adalah makanan yang membawa mereka kembali ke "rumah". (Ant/Z-1)
Aktris berbakat asal Australia, Yerin Ha, kini tengah menjadi sorotan global berkat perannya yang fenomenal dalam serial populer Netflix, Bridgerton Musim 4.
Menurut Dian Sastrowardoyo, sosok Kinan dalam film Laut Bercerita adalah representasi perempuan yang sangat inspiratif.
Bagi Dian Sastrowardoyo, kedekatan dengan keluarga inti jauh lebih bermakna dibandingkan kemeriahan acara formal di luar rumah.
Pengalaman bertaruh nyawa tersebut terjadi saat Luna Maya melakoni adegan di sebuah sungai yang memiliki arus cukup deras di kawasan Pangandaran, Jawa Barat.
Laura Moane mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mengambil peran di serial A dan Z: InsyaAllah Cinta didasari oleh ketertarikannya pada alur cerita yang ditawarkan.
Minat makan anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman sensorik, termasuk variasi rasa dan aroma.
Pada fase krusial saat mengonsumsi MPASI, anak perlu diperkenalkan dengan berbagai spektrum rasa agar mereka lebih terbuka terhadap variasi pangan di kemudian hari.
Susu sejatinya berfungsi sebagai bagian dari makanan lengkap atau sekadar makanan selingan, terutama saat sarapan.
Meski ibu hamil sering merasa lapar atau mengalami ngidam, pola makan tetap harus dijaga agar tidak berlebihan dan tetap seimbang.
Berbaring setelah makan membuat asam lambung mudah naik ke kerongkongan, menyebabkan perih, panas di dada, dan mulut pahit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved