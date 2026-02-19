Sederhana dan Mengenang Rumah, Inilah Menu ‘Makan Terakhir’ Pilihan Margot Robbie

Aktris Margot Robbie(AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

AKTRIS papan atas Margot Robbie baru-baru ini mencuri perhatian publik, bukan karena peran terbarunya di layar lebar, melainkan karena selera makannya yang mengejutkan.

Dalam sesi bincang-bincang di siniar (podcast) Table Manners bersama Jessie Ware dan Lennie Ware, pemeran utama film Wuthering Heights itu membagikan pilihan menu "makan terakhir" versinya yang terasa sangat personal dan membumi.

Istilah "makan terakhir" biasanya merujuk pada hidangan pamungkas yang diinginkan seseorang sebelum menutup usia.

Bagi Robbie, pilihan ini bersifat dinamis, namun ia memiliki gambaran yang jelas untuk saat ini.

“Saya biasanya menyebutnya menu hukuman mati, tapi makan terakhir terdengar lebih baik. Kalau hari ini, saya mulai dengan papan keju lengkap,” ujar Margot Robbie sebagaimana dilansir dari laman EatingWell, Selasa (17/2).

Sentuhan Klasik Eropa dan Kehangatan Keluarga

Untuk hidangan pembuka, Robbie membayangkan sebuah papan keju (cheese board) bergaya Eropa yang melimpah.

Pilihannya jatuh pada kombinasi tekstur dan rasa yang kontras, mulai dari keju brie triple cream, keju biru (blue cheese), cheddar, hingga gruyere.

Sebagai pelengkap, ia menginginkan selai quince dan biskuit asin yang disajikan bersama segelas anggur putih Burgundy.

Memasuki hidangan utama, Robbie menghadapi dilema antara kemewahan perayaan dan kenyamanan masakan rumah. Ada dua kandidat kuat yang ia sebutkan: spageti bolognese buatan suaminya, Tom Ackerly, atau makan malam Natal lengkap khas Australia.

“Untuk hidangan utama, saya tergoda memilih spageti bolognese buatan suami saya, atau sekalian makan malam Natal lengkap. Versi Australia itu fokusnya ham, disajikan dengan jeli cranberry,” tuturnya.

Keterlibatan sang suami dalam daftar menu ini tidaklah mengherankan. Tom Ackerly yang merupakan produser film dikenal memang gemar memasak, terutama menu-menu pasta dan hidangan panggang.

Kenangan Masa Kecil yang Relatable

Hal yang membuat pengakuan Robbie ini ramai dibicarakan warganet adalah sisi kesederhanaannya saat membahas makanan rumahan.

Ia sempat menyinggung menu nachos versi keluarganya yang jauh dari kesan mewah. Menu tersebut hanya terdiri dari keripik jagung, kacang panggang, dan keju yang dipanaskan di dalam oven.

Jawaban-jawaban Robbie dinilai sangat jujur dan mudah dibayangkan oleh banyak orang.

Di tengah kesibukannya mempromosikan film Wuthering Heights, saat ia beradu akting dengan Jacob Elordi sebagai Catherine Earnshaw, Robbie tetap menunjukkan bahwa selera aslinya tetap berakar pada memori masa kecil dan masakan orang terdekat.

Kombinasi antara keju premium dan nachos sederhana ini membuktikan bahwa bagi seorang bintang dunia sekalipun, makanan terbaik seringkali adalah makanan yang membawa mereka kembali ke "rumah". (Ant/Z-1)