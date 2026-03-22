Momen Haru Lebaran Pertama Keluarga Tanpa Vidi Aldiano

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERAYAAN Idul Fitri 2026 menjadi momen emosional bagi keluarga mendiang Vidi Aldiano. Ini merupakan pertama kalinya keluarga besar tersebut merayakan Lebaran tanpa kehadiran sang penyanyi yang berpulang pada 7 Maret 2026 lalu setelah berjuang melawan kanker.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (22/3), ayah Vidi, Harry Kiss, membagikan potret dirinya bersama sang istri di depan rumah.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kental dengan konsep tertentu, kali ini mereka berpose dalam kesederhanaan.
"2026 foto lebaran tanpa tema, pengarah ide sudah tiada," tulis Harry dalam keterangan unggahannya, merujuk pada sosok Vidi yang biasanya menjadi penggerak di balik konsep foto keluarga mereka.
Dalam unggahan lainnya, Harry juga membagikan foto keluarga yang menyertakan istri mendiang Vidi, Sheila Dara.
Harry menyematkan pesan menyentuh yang mengajak para pengikutnya untuk "melihat" kehadiran Vidi melalui doa.
"Ternyata Vidi ikut foto di belakang Sheila. Harus di scan pakai frekuensi surga. Pejamkan matamu 10 detik, doalah, Ya Tuhan aku telah melihat Vidi bahagia, senyumnya lebih manis dari senyum Sheila," tulisnya dalam keterangan foto tersebut.
Tradisi berfoto di depan rumah saat Idul Fitri memang menjadi agenda rutin yang kerap dibagikan keluarga Vidi dan Sheila kepada publik.
Meski kini formasi mereka tak lagi lengkap, unggahan tersebut menjadi sarana bagi keluarga untuk mengenang sosok Vidi di hari yang fitri ini. (Ant/Z-1)
