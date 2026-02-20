Menolak Menyerah, Joanna Andrea Rilis  Single Dinikmati Saja

Joanna Andrea(MI/HO)

INDUSTRI musik tanah air kembali kedatangan karya menyentuh dari solois perempuan berbakat, Joanna Andrea.

Setelah sukses mencuri perhatian publik melalui deretan lagu seperti Lepaskan, Tak Bertahan Lama, Hanya Satu, dan Wajah Yang Membawa Aku Pulang, Joanna kini resmi merilis single kelimanya yang bertajuk Dinikmati Saja.

Dirilis tepat pada Februari 2026, lagu ini mengusung genre Folk-Pop indie yang menonjolkan sisi autentik Joanna.

Melalui petikan instrumen yang menenangkan, Dinikmati Saja berkisah tentang perjuangan seseorang dalam menghadapi fase sulit kehidupan.

Pesan utamanya sangat lugas: bertahan dan merangkul setiap proses yang ada tanpa harus terbebani oleh pikiran-pikiran yang tidak perlu.

Refleksi Perjalanan Karier

Lagu ini bukan sekadar karya fiksi, melainkan sebuah cerminan dari perjalanan hidup Joanna sendiri.

Memulai karier di usia yang sangat muda, yakni 13 tahun melalui ajang pencarian bakat, Joanna telah melewati berbagai pasang surut yang membentuk kedewasaannya dalam bermusik.

Ia bahkan sempat berada di titik terendah dan hampir memutuskan untuk berhenti dari industri musik tanah air.

Namun, titik balik itu datang saat ia memilih untuk bangkit dan mencoba berdamai dengan keadaan.

Pengalaman emosional inilah yang kemudian ia tuangkan ke dalam Dinikmati Saja, menjadikannya sebuah lagu yang sangat personal sekaligus pemberi semangat bagi para pendengarnya.

Menuju Album Perdana di 2026

Pemilihan Dinikmati Saja sebagai single kelima bukanlah tanpa alasan. Lagu ini diposisikan sebagai pembuka dari rangkaian karya yang akan terus mengalir sepanjang tahun ini.

Setelah perilisan single ini, Joanna dijadwalkan akan merilis beberapa karya baru lainnya sebagai rangkaian menuju peluncuran album penuhnya yang juga ditargetkan rampung pada 2026.

Joanna berharap lagu ini dapat menjangkau orang-orang yang sedang berada di situasi serupa, mereka yang sedang berjuang di tengah tekanan hidup, agar tetap termotivasi untuk menjalani hari dengan lebih ringan.

Saat ini, Dinikmati Saja sudah tersedia dan dapat dinikmati di berbagai platform musik digital. Lagu ini menjadi pengingat lembut bagi siapa saja, di mana saja, bahwa dalam hidup yang penuh ketidakpastian, terkadang hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berhenti sejenak dan menikmati prosesnya. (Z-1)