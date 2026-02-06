Honne(MI/HO)

DUO pop alternatif asal Inggris, Honne, resmi mengumumkan proyek terbaru bertajuk 'Honne — 10'. Album perayaan ini menandai perjalanan satu dekade karier musik James Hatcher dan Andy Clutterbuck sejak debut mereka yang fenomenal di kancah musik global.

Dalam album yang dijadwalkan rilis pada 15 Mei 2026 tersebut, Honne akan menghadirkan 12 lagu pilihan yang diambil dari materi dua album pertama mereka.

Alih-alih menyajikan produksi elektronik yang kompleks, kali ini Honne memilih pendekatan minimalis dengan aransemen stripped-back yang lebih intim.

Mengenai proyek ini, Honne berbagi, "Kami sudah lama menyimpan proyek ini dan akhirnya senang sekali kini sudah bisa kita bagikan. Untuk menandai 10 tahun Honne, kami kembali ke lagu-lagu yang menjadi awal segalanya dari karir kita, dan merekam ulang versi akustik stripped-back dari dua album pertama kami. Menghabiskan waktu bersama lagu-lagu ini lagi mengingatkan kami kenapa Honne dimulai, dan kenapa musik ini masih sangat berarti bagi kami."

Perjalanan Honne memang bermula dari sebuah kesederhanaan. Single perdana mereka, Warm on a Cold Night, yang lahir dari sesi rekaman larut malam di London, menjadi katalis yang membawa mereka ke panggung internasional dan tur-tur besar yang terjual habis.

"Warm on a Cold Night membawa kami ke perjalanan yang luar biasa," tambah mereka. "Bukan hanya karena kami bisa mewujudkan mimpi kita untuk bisa berpetualang ke tempat-tempat yang hanya bisa kami impikan dulu, tapi kita juga melihat bagaimana lagu-lagu ini memberi rasa nyaman bagi banyak orang."

Sebagai pembuka dari era perayaan ini, Honne telah merilis Warm on a Cold Night (10 Years). Versi rekaman ulang ini menonjolkan nuansa jazzy yang lebih kental untuk memperkuat kesan larut malam yang menjadi identitas mereka sejak awal.

Menariknya, mereka juga kembali mengajak kolaborator lama, Tommy Inglethorpe, untuk mengisi suara familiar dalam lagu tersebut.

Bagi Honne, album ini bukan sekadar koleksi lagu lama, melainkan sebuah refleksi emosional.

"Kami mencintai lagu-lagu ini dengan sepenuh hati. Selama 10 tahun terakhir, lagu-lagu ini telah menjadi soundtrack hidup kami," ungkap mereka.

Melengkapi perilisan album, Honne berencana membawa atmosfer intim tersebut ke atas panggung melalui rangkaian tur sepanjang 2026.

Berbeda dengan konser-konser sebelumnya, tur kali ini akan mengusung konsep pertunjukan di teater-teater duduk di berbagai kota dunia untuk menjalin kedekatan yang lebih personal dengan pendengarnya. Detail mengenai jadwal tur global tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. (Z-1)