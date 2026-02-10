Rayakan Anniversary Ketiga, LIL LEAGUE Gebrak Industri Musik Lewat Album NEOMATIC

LIL LEAGUE(MI/HO)

LIL LEAGUE from EXILE TRIBE, grup vokal dan tari beranggotakan enam orang, resmi memasuki babak baru dalam karier mereka.

Memperingati hari jadi yang ketiga, grup jebolan audisi terbesar LDH, iCON Z ~Dreams for Children~, ini merilis album kedua bertajuk NEOMATIC.

Sebagai pemenang Grand Prix dari 48.000 peserta, LIL LEAGUE kini memosisikan diri sebagai representasi energi segar bagi generasi baru pop Jepang.

Album NEOMATIC sendiri telah tersedia secara digital sejak 4 Februari 2026, sementara perilisan fisik dijadwalkan menyusul pada 4 Maret 2026 mendatang.

Eksplorasi Klasik dan Hip-Hop dalam LILMATIC

Melalui album ini, LIL LEAGUE mengusung misi untuk menjadi ikon yang mendefinisikan generasinya. Hal ini tercermin kuat dalam lagu utama berjudul LILMATIC.

Secara inovatif, lagu ini mengambil sampel dari karya klasik legendaris Beethoven, Für Elise, yang dibalut dengan nuansa hip-hop modern.

Sena Iwaki, pemimpin LIL LEAGUE, mengakui adanya tantangan sekaligus keseruan dalam menggarap lagu tersebut.

"Karena lagu ini memadukan musik klasik dengan hip-hop, rasanya seperti campuran sentuhan nostalgia sekaligus eksplorasi ke genre yang benar-benar baru. Melodi aslinya ditulis untuk piano, jadi cukup menantang untuk menyusun lirik dan vokal di atasnya. Tapi, proses menginterpretasikan lirik dan latar belakang lagunya justru jadi bagian yang paling menyenangkan buat kami," ungkap Sena.

Rekam Jejak dan Ambisi Global

Selain LILMATIC, album ini merangkum perjalanan grup selama setahun terakhir, termasuk hits musim panas 2024 Youth Spark dan single terbaru Manatsu no Hanabi.

Tersedia pula lagu Wonder Island yang menjadi lagu tema resmi untuk tur nasional mereka yang baru saja berakhir pada 3 Februari lalu.

Untuk memanjakan penggemar, edisi spesial album ini juga akan menyertakan konten video musik, cuplikan behind-the-scenes, serta rekaman eksklusif dari penampilan mereka di NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025 yang digelar akhir tahun lalu.

Menatap 2026, LIL LEAGUE memberikan sinyal kuat untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar internasional, termasuk Asia Tenggara.

"Di 2026, kami berharap bisa menjadi seniman yang mampu menyampaikan musik dan penampilan kami ke audiens yang lebih luas lagi. Kami sangat senang mengetahui ada banyak orang di luar negeri, termasuk di Asia Tenggara, yang mendukung kami. Meskipun kami belum bisa menjanjikan apapun saat ini, kami akan terus mengasah diri agar suatu hari nanti bisa menampilkan pertunjukan kami secara langsung di depan kalian semua!" tutup Sena.

Dengan rilisnya NEOMATIC, LIL LEAGUE tidak hanya sekadar merayakan hari jadi, tetapi juga mempertegas musikalitas mereka untuk bersaing di panggung musik Asia. (Z-1)