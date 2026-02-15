Redam Polemik, Manajemen Gandhi Sehat Resmi Tarik Album Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)

Headline
MANAJEMEN penyanyi cilik Gandhi Sehat akhirnya angkat bicara terkait kegaduhan yang menyelimuti perilisan album terbaru bertajuk Cita-citaku (Ga Jadi Polisi).
Melalui pernyataan resmi di akun Instagram @gandhi_sehat, Jumat (13/2), pihak manajemen memutuskan untuk menarik seluruh materi album tersebut dari peredaran guna meredam beragam penafsiran di ruang publik.
Langkah drastis ini diambil setelah karya bernuansa punk rock tersebut memicu perdebatan hangat di media sosial.
Sebagian warganet menilai judul dan lirik lagu tersebut mengandung unsur kritik atau sindiran terhadap institusi tertentu, meskipun manajemen membantah adanya muatan politis di dalamnya.
Dalam keterangannya, manajemen menjelaskan bahwa lagu tersebut sebenarnya digarap sebagai potret kepolosan dunia anak-anak. Namun, dinamika yang berkembang di masyarakat membuat pihak manajemen merasa perlu mengambil langkah tanggung jawab moral.
“Album ini sejak awal dibuat sebagai karya seni, berdasarkan cerita dari sudut pandang polos seorang anak usia 6 tahun. Namun, setelah melihat dinamika serta berbagai penafsiran yang berkembang di ruang publik, kami memutuskan untuk menghentikan peredarannya,” ujar manajemen dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh konten dan video musik terkait album tersebut telah dihapus secara permanen dari akun serta kanal YouTube resmi Gandhi Sehat.
Manajemen juga menegaskan bahwa mereka tidak lagi bertanggung jawab atas segala bentuk penyebaran ulang atau unggahan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain di luar kanal resmi mereka.
Pihak manajemen menekankan bahwa penghapusan karya ini merupakan keputusan internal yang matang. Hal ini dilakukan demi menjaga kondusivitas dan menghindari kesalahpahaman yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Keputusan ini diambil tanpa paksaan dari pihak mana pun, sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai kreator, serta untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak kami kehendaki,” tutup pernyataan tersebut.
Polemik bermula sesaat setelah Gandhi Sehat, penyanyi cilik asal Yogyakarta, merilis lagu Cita-citaku (Ga Jadi Polisi). Keunikan genre punk rock yang dibawakan oleh anak-anak dipadukan dengan judul yang dianggap sensitif membuat lagu ini cepat viral.
Meski manajemen bersikukuh bahwa karya tersebut murni seni tanpa tendensi politik, besarnya gelombang spekulasi di ruang digital memaksa perjalanan album ini berhenti lebih awal.
Hingga saat ini, pihak Gandhi Sehat belum memberikan informasi apakah lagu-lagu tersebut akan dikemas ulang atau benar-benar dihentikan secara permanen. (Z-1)
