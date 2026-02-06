Bukan Sekadar Aji Mumpung, Ini Alasan Jerome Kurnia Didapuk Jadi Vokalis Ricecooker

Jerome Kurnia(Instagram @jerompret)

AKTOR Jerome Kurnia resmi memperkenalkan sisi musikalitasnya dengan menjadi vokalis utama grup musik Ricecooker. Meski dikenal luas lewat layar lebar, keterlibatan Jerome dalam band yang digawangi bersama Alif Keenan dan Will Mara ini didasari oleh alasan yang sangat fundamental: kualitas vokal.

Will Mara, yang bertindak sebagai basis sekaligus produser musik dalam grup ini, mengungkapkan bahwa keputusan menempatkan Jerome di posisi depan diambil secara objektif.

Menurutnya, Jerome memiliki kelebihan vokal yang paling menonjol dibandingkan personel lainnya.

"Kalau vokalisnya Jerome, suaranya paling bagus di antara kita bertiga. Sesederhana itu aja," kata Will, dikutip Jumat (6/2).

Selain aspek suara, latar belakang Jerome sebagai aktor profesional memberikan nilai tambah bagi Ricecooker, terutama dalam menyampaikan pesan lagu melalui visual.

Hal ini terlihat jelas dalam video lirik Good Morning, Goodbye ketika Jerome diminta melakukan adegan emosional yang sulit dilakukan oleh anggota band lainnya.

"Simpelnya sebenarnya gue disuruhnya nangis. Mereka enggak bisa, jadi suruh gue gitu," ujar Jerome menjelaskan perannya yang memadukan kemampuan akting dan musik.

Meski menjadi wajah dari Ricecooker, Jerome tidak hanya sekadar bernyanyi. Ia terlibat aktif dalam proses kreatif penciptaan lagu. Will Mara menceritakan bahwa Jerome sering memberikan inspirasi melodi secara spontan, bahkan melalui panggilan video di tengah malam.

"Jerome sering video call gue tengah malam. Dia di rumah (sambil bilang) 'Will bikin kayak gini dong', terus gue olah pakai gitar," ungkap Will.

Salah satu bukti kontribusinya adalah pada lagu Smitten, dengan ide melodi bagian bridge lahir murni dari imajinasi Jerome.

Jerome mengaku sering memberikan ide melodi tanpa kata-kata, hanya dengan senandung "teng teng tetetetet" yang kemudian diterjemahkan oleh Will menjadi musik.

Kehadiran Jerome sebagai vokalis kini dapat dinikmati melalui album perdana Ricecooker bertajuk Favorite Dinner Guest yang dirilis pada 30 Januari 2026.

Album yang berisi 11 lagu ini juga menampilkan kematangan vokal Jerome dalam berbagai kolaborasi, mulai dari lagu Lean on a Friend hingga Lost in Seoul.

Dengan sinergi antara kemampuan vokal dan ekspresi emosionalnya, Jerome Kurnia bersama Ricecooker berharap karya-karya mereka dapat menjadi teman bagi pendengar dalam menghadapi epidemi kesepian melalui koneksi musik yang mendalam. (Ant/Z-1)