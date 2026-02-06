Jerome Kurnia Targetkan Ricecooker Tampil di Summer Sonic

Vokalis Ricecooker, Jerome Kurnia(ANTARA/Abdu Faisal)

AKTOR Jerome Kurnia kini merambah panggung musik melalui grup barunya, Ricecooker. Tidak tanggung-tanggung, Jerome membawa ambisi besar agar band tersebut dapat menembus kancah internasional.

Salah satu mimpi besarnya adalah membawa Ricecooker tampil di Summer Sonic, salah satu festival musik urban terbesar di Jepang.

Dalam peluncuran album perdana Ricecooker bertajuk Favorite Dinner Guest di Minute Jakarta, pekan lalu,

Jerome menegaskan bahwa ambisinya tersebut bukan sekadar angan-angan, melainkan sebuah harapan yang terus ia gaungkan.

"Omongan kan doa ya. Summer Sonic seru di Jepang," ujar Jerome penuh optimisme.

Bagi Jerome, kehadiran Ricecooker bukan hanya untuk meramaikan industri musik domestik. Ia memiliki visi agar karya-karya mereka dapat dinikmati oleh pendengar di seluruh penjuru dunia, dengan Asia sebagai langkah awal ekspansi mereka.

Fokus pada pasar global ini pula yang mendasari keputusan band untuk menyusun seluruh lirik lagu dalam bahasa Inggris.

"Kami ingin menyebarkan apa yang kami rasakan tidak hanya di Indonesia saja," tutur Jerome saat menjelaskan motivasi di balik penciptaan karya-karyanya.

Ia menilai, penggunaan bahasa internasional akan menjadi jembatan yang memudahkan pesan Ricecooker melintasi batas-batas negara.

Ambisi Jerome untuk tampil di panggung dunia juga dibarengi dengan misi sosial yang kuat.

Bersama rekan-rekannya—termasuk Will Mara dan Alif Keenan—Jerome melalui album Favorite Dinner Guest berupaya melawan fenomena "epidemi kesepian" yang tengah marak terjadi.

Jerome berharap, 11 lagu yang mereka rilis dapat hadir sebagai "tamu makan malam favorit" atau teman bagi para pendengar yang tengah menghadapi berbagai dinamika hidup.

Saat ini, Jerome dan Ricecooker telah resmi melepas 11 trek di album perdana mereka, di antaranya Talk To Me, Sunday Song, Lost In Seoul, dan Moving On.

Seluruh materi tersebut sudah dapat diakses melalui berbagai platform musik digital dan YouTube Music.

Dengan integrasi lirik bahasa Inggris dan visi Jerome yang terarah ke panggung internasional, Ricecooker kini memulai perjalanannya dari Jakarta menuju mimpi-mimpi besar di panggung festival dunia. (Ant/Z-1)