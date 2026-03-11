Tren Wisata Musim Semi 2026: Jepang Masih Juara, Wisatawan Asia Kini Berburu Destinasi Hidden Gem

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
MUSIM semi selalu menjadi magnet bagi pelancong dunia, terutama bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Riset tahunan Travel Pulse Klook melalui Spring Readiness Index terbaru menunjukkan Jepang masih kokoh di puncak destinasi impian dengan perolehan 78%, disusul Korea Selatan (52%) dan Tiongkok Daratan (42%).
Berdasarkan survei terhadap 900 wisatawan di sembilan pasar Asia, termasuk Indonesia, alasan utama perjalanan pada periode Maret-April adalah untuk mengejar fenomena alam yang hanya terjadi sekali setahun, seperti mekarnya bunga sakura.
Menariknya, terjadi pergeseran perilaku wisatawan yang kini lebih memilih discovery-driven travel. Alih-alih hanya terpaku pada satu kota besar, dua pertiga responden berencana mengunjungi lebih dari satu destinasi dalam satu rangkaian perjalanan. Kota-kota metropolitan kini hanya menjadi gerbang awal sebelum mereka mengeksplorasi wilayah yang lebih tenang dan kurang populer.
Data internal mencatat pertumbuhan minat yang kuat pada destinasi berkembang seperti Fukuoka dan Hiroshima di Jepang, Gyeongju di Korea Selatan, hingga Lijiang City di Tiongkok. Fenomena ini menunjukkan keinginan wisatawan untuk mendapatkan nilai lebih dari setiap perjalanan mereka.
Marcus Yong, Vice President, Global Marketing, Klook, menjelaskan tren ini mencerminkan pola pikir wisatawan yang semakin terencana namun tetap fleksibel.
“Melalui Spring Readiness Index, kami melihat bagaimana wisatawan kini menerapkan fleksibilitas yang lebih besar dalam merencanakan perjalanan, sambil tetap memprioritaskan pengalaman yang paling bermakna bagi mereka, mulai dari menjelajahi budaya lokal hingga mencicipi kuliner khas. Insight ini juga membantu membentuk cara kami dalam mendukung wisatawan, baik secara daring maupun di lapangan,” ujar Marcus.
Meski antusias, wisatawan tetap memiliki kekhawatiran utama, yakni keramaian di lokasi wisata (47%) dan risiko melesetnya waktu mekar bunga (41%). Menanggapi hal ini, Klook memperkenalkan solusi inovatif bernama Bloom Back Guarantee.
Program ini memberikan rasa tenang dengan menawarkan pengembalian dana sebesar 30% jika bunga sakura terbukti tidak mekar selama periode prakiraan resmi pada tur tertentu di Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, untuk membantu navigasi di lapangan, telah dibentuk dewan berisi 25 Chief Spring Officers yang akan memberikan panduan praktis dan rekomendasi real-time melalui media sosial.
Survei juga mengungkap 70% wisatawan cenderung memesan aktivitas mereka dalam waktu dua bulan sebelum keberangkatan. Durasi pemesanan yang relatif singkat ini menunjukkan bahwa pelancong Asia kini lebih adaptif dalam menyesuaikan jadwal dengan kondisi cuaca dan prakiraan musim demi memaksimalkan pengalaman liburan mereka. (Z-2)
BPS melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Angka kelahiran Jepang 2025 jatuh ke rekor terendah 705.809 bayi. Pemerintah fokus naikkan pendapatan generasi muda untuk atasi krisis demografi yang kian akut.
Tiongkok melarang ekspor barang dwiguna ke 20 entitas pertahanan Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries dan Kawasaki Heavy Industries.
Seorang donatur misterius menyerahkan 21 kg emas batangan senilai Rp60 miliar ke Pemerintah Kota Osaka, Jepang, untuk perbaikan pipa air tua.
Korban merupakan bagian dari rombongan berjumlah 24 orang yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja.
Intip keseruan ILLIT dan CORTIS saat menyambut kepulangan atlet Korea Selatan dari Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026 di Blue House, Seoul.
Otoritas Seoul telah menetapkan peringatan Level 4 untuk seluruh wilayah Iran.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
Kolaborasi CBI-KCB hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui kerangka kerja yang aman dan patuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup. Ia terbukti mendalangi pemberontakan melalui upaya darurat militer pada Desember 2024 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved