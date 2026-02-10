Sambut Ramadan 2026, Arab Saudi Tawarkan Pengalaman Ikonik di Al Ula dan The Red Sea

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ARAB Saudi melalui kampanye Saudi, Welcome to Arabia dari Saudi Tourism Authority (STA), resmi meluncurkan kampanye global Ramadan bertajuk Embrace the Radiance of Ramadan Lights. Kampanye ini menghadirkan rangkaian penawaran perjalanan eksklusif yang dirancang khusus untuk menyambut bulan suci 2026.
Fokus utama kampanye ini adalah membuka akses bagi wisatawan, termasuk dari Indonesia, untuk menjelajahi sisi paling ikonik dari Arab Saudi. Mulai dari resor mewah di tepi pesisir The Red Sea hingga situs warisan sejarah di Al Ula, Saudi menawarkan pengalaman Ramadan yang lebih intim dan reflektif.
Dalam upaya memadukan kemewahan dengan keterjangkauan, STA menggandeng sejumlah mitra strategis untuk menyediakan lebih dari 35 paket perjalanan yang telah dikurasi.
Wisatawan dapat menikmati harga spesial di lebih dari 12 properti pilihan yang tersebar di Al Ula dan The Red Sea.
Di Al Ula, penghematan yang ditawarkan cukup signifikan:
Sementara itu, bagi mereka yang mendambakan suasana pesisir kontemporer, kawasan The Red Sea menawarkan penghematan hingga 20% di properti unggulan seperti Desert Rock dan Shebara.
Destinasi ini menonjolkan pengalaman wellness dan desain arsitektur yang modern di tengah kekayaan budaya.
Selama bulan Ramadan, Arab Saudi menjanjikan atmosfer yang hangat dan penuh keindahan di setiap sudut destinasinya. Wisatawan akan merasakan perbedaan kontras yang harmonis antara siang dan malam hari.
Pada siang hari, suasana berjalan lembut dan tenang, memberikan ruang bagi pengunjung untuk relaksasi dan melakukan jeda yang bermakna.
Sebaliknya, saat matahari terbenam, malam akan menjadi lebih hidup dengan cahaya temaram, pasar tradisional (souk) yang semarak, serta beragam perayaan musiman.
Tidak hanya di Al Ula dan The Red Sea, kota-kota besar seperti Riyadh, Jeddah, dan Diriyah turut berpartisipasi dengan menghadirkan tenda Ramadan dan pasar malam yang meriah.
Pengunjung dapat menikmati sajian sahur dan berbuka puasa yang dikurasi dengan apik, sembari mengeksplorasi khazanah budaya setempat.
Langkah ini diambil di tengah lonjakan pariwisata Arab Saudi yang mencatatkan lebih dari 122 juta kunjungan sepanjang 2025. Dengan target menjadi salah satu destinasi wisata terdepan di dunia, Arab Saudi terus memperkuat posisinya sebagai tujuan yang menarik untuk dikunjungi sepanjang tahun. (Z-1)
Elnusa Petrofin menilai Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan bersama masyarakat sekitar.
Kuncinya terletak pada penerapan kebiasaan yang tepat saat sahur, berbuka, hingga pengaturan waktu istirahat agar puasa tidak hanya bernilai ibadah.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Berdasarkan riset YouGov tahun 2025, mayoritas Gen Z kini lebih memilih mengalokasikan THR mereka untuk ditabung atau diinvestasikan dibandingkan sekadar konsumsi sesaat.
Perusahaan menyalurkan donasi senilai Rp30 juta dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Yatim Indonesia, yang menaungi 50 anak usia 7–12 tahun.
Sebanyak 68% atlet di Indonesia kini lebih memilih menghabiskan waktu liburan mereka di dalam negeri untuk tetap aktif dan menjaga kebugaran.
Musim sakura selalu menjadi salah satu periode perjalanan yang paling ditunggu wisatawan asal Indonesia.
Pertemuan momen libur Lebaran dan musim sakura berisiko memicu keterbatasan kursi pesawat.
Tokyo, Osaka, dan Sapporo masih menjadi primadona bagi wisatawan asal Indonesia saat berkunjung ke Jepang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan secepatnya menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved