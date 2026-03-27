Italia vs Irlandia Utara: Gennaro Gattuso Akui Laga yang Sulit di Bergamo

Gennaro Gattuso(AFP)

TIM nasional Italia berhasil mengamankan tiket ke final play-off Piala Dunia setelah menumbangkan Irlandia Utara dengan skor 2-0 di Stadion Bergamo. Meski menang meyakinkan secara skor, pelatih Gli Azzurri, Gennaro Gattuso, mengakui bahwa anak asuhnya harus bekerja ekstra keras untuk menembus pertahanan lawan.

Tekanan besar menyelimuti Italia sejak awal laga. Bermain di hadapan publik sendiri, Italia sempat kesulitan memecah kebuntuan hingga babak pertama berakhir. Irlandia Utara tampil disiplin dan memberikan kejutan melalui skema serangan balik cepat yang merepotkan lini belakang tuan rumah.

Kebangkitan Italia baru terjadi di babak kedua. Sandro Tonali menjadi pemecah kebuntuan lewat sepakan rendah dari tepi kotak penalti yang merobek jala lawan. Dominasi Italia semakin terlihat setelah Tonali kembali berperan dalam gol kedua; umpannya berhasil dikontrol dan diselesaikan dengan sempurna oleh Moise Kean ke pojok bawah gawang untuk mengunci kemenangan 2-0.

Evaluasi Gennaro Gattuso

Usai laga, Gennaro Gattuso memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap performa timnya. Ia mengakui strategi lawan sempat membuat skema permainan Italia tidak berjalan sesuai rencana di paruh pertama.

“Itu adalah sebuah perjuangan, ini sama sekali tidak mudah. Mereka bahkan mengejutkan kami dengan mencoba melakukan operan vertikal, kami seharusnya bisa melakukannya lebih baik,” ujar Gattuso kepada RAI Sport.

Gattuso juga menyoroti lambatnya sirkulasi bola dan posisi Manuel Locatelli yang terlalu dalam, sehingga pengembangan permainan tidak maksimal. Namun, ia memuji perubahan tempo permainan setelah jeda antarpakak.

“Kami terlalu lambat, Locatelli terdorong ke belakang, tetapi kami mengalirkan bola lebih cepat setelah jeda. Sekarang kami harus memainkan laga final. Ini sulit, kami tahu pertandingan ini juga berat, jadi sekarang kami harus mencoba mengisi ulang tenaga,” tambahnya.

Menatap Final di Cardiff

Kemenangan ini baru membawa Italia setengah jalan menuju putaran final Piala Dunia. Gli Azzurri kini bersiap menghadapi Bosnia & Herzegovina yang baru saja menyingkirkan Wales lewat drama adu penalti. Laga final play-off dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 31 Maret di Cardiff.

Gattuso pun menutup komentarnya dengan rasa syukur atas dukungan luar biasa dari publik Bergamo yang tetap memberikan semangat meski tim sempat buntu di babak pertama.

“Ketegangan yang kami rasakan sama dengan yang dirasakan tim lain. Sekarang kami ingin menikmati momen ini. Saya berterima kasih kepada masyarakat Bergamo dan sekarang kita melangkah bersama menuju final ini,” pungkasnya. (Football-Italia/Z-2)