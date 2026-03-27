Wales vs Bosnia & Herzegovina: Mimpi Piala Dunia Wales Kandas! Bosnia & Herzegovina Menang Adu Penalti 

Bosnia & Herzegovina bungkam publik Cardiff City Stadium lewat kemenangan adu penalti 4-2 atas Wales. (AFP)

MIMPI Wales untuk tampil di dua edisi Piala Dunia berturut-turut harus pupus secara tragis. Dalam laga semifinal play-off yang menguras emosi di Cardiff City Stadium, Bosnia & Herzegovina berhasil membungkam tuan rumah lewat drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Pertandingan dimulai dengan atmosfer yang luar biasa dari pendukung tuan rumah. Wales hampir saja membuka keunggulan lebih awal melalui aksi Harry Wilson. Pemain andalan The Dragons tersebut melepaskan tendangan melengkung yang sayangnya hanya membentur tiang gawang, membuat pendukung tim tamu bernapas lega.

Babak pertama berjalan dengan tensi tinggi dan fisik yang keras. Bosnia tidak segan bermain lugas untuk meredam kreativitas Wales, yang mengakibatkan laga sering terhenti. Meski Wales mendapatkan beberapa peluang dari situasi bola mati melalui Wilson, kiper Bosnia Nikola Vasilj tampil sigap mengamankan gawangnya hingga turun minum.

Kebuntuan Pecah di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, instruksi pelatih Craig Bellamy tampaknya membakar semangat skuad Wales. Hanya butuh tujuh menit setelah sepak mula, Daniel James memecah kebuntuan. Penyerang Leeds United itu menyambar bola liar dan melepaskan tendangan keras dari jarak jauh yang gagal diantisipasi Vasilj karena sempat terpeleset.

Unggul 1-0 membuat Wales semakin beringas. James bahkan nyaris menggandakan keunggulan, namun tendangan kaki kirinya yang sempat terdefleksi justru membentur mistar gawang.

Drama Menit Akhir Edin Dzeko

Saat mimpi Piala Dunia Wales tampak akan menjadi kenyataan, Bosnia menunjukkan mentalitas baja. Penyelamatan gemilang Karl Darlow terhadap sundulan Ermedin Demirovic sempat menjaga asa Wales. Namun, pahlawan bisa seketika menjadi pesakitan.

Pada menit ke-86, Darlow melakukan kesalahan fatal dengan mencoba memotong umpan sepak pojok yang tidak terjangkau. Penyerang veteran Edin Dzeko menghukum kesalahan tersebut dengan tandukan yang merobek jala gawang Wales. Gol keenam Dzeko dalam enam laga internasional terakhirnya ini memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu.

Adu Penalti yang Menentukan

Selama 30 menit babak tambahan, kedua tim gagal mencetak gol penentu meski Wales terus menekan. Pemenang akhirnya harus ditentukan melalui "lotre" adu penalti.

Drama berlanjut di titik putih. Meski Darlow sempat menepis satu tendangan Bosnia, kegagalan Brennan Johnson yang tendangannya melambung dan eksekusi Neco Williams yang ditepis Vasilj menjadi titik balik. Kerim Alajbegovic yang maju sebagai eksekutor penentu sukses menjalankan tugasnya dengan dingin.

Kemenangan ini membawa Bosnia & Herzegovina ke final play-off melawan Italia, sekaligus menjaga harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia kedua kalinya sebagai negara merdeka. Bagi Wales, kekalahan ini menjadi akhir perjalanan yang menyakitkan di hadapan publik sendiri. (Flash Score/Z-2)