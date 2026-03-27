Slovakia vs Kosovo 3-4: Drama 7 Gol Bawa Kosovo ke Final Play-off Piala Dunia

TIM nasional Kosovo kini hanya terpaut satu kemenangan dari putaran final Piala Dunia perdana mereka. Dalam laga semifinal play-off yang penuh drama di Bratislava, skuad asuhan Franco Foda sukses menundukkan tuan rumah Slovakia dengan skor tipis 4-3, memastikan tempat di partai final melawan Turki pada Selasa mendatang.

Slovakia, yang memenangkan empat laga kandang terakhir mereka termasuk kemenangan atas Jerman, sebenarnya memulai laga dengan gemilang. Baru enam menit berjalan, umpan tendangan bebas Lukas Haraslin berhasil disambut tandukan bertenaga Martin Valjent yang gagal dihalau kiper Arijanet Muric.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Kosovo merespons dengan dominasi penguasaan bola hingga akhirnya Veldin Hodza menyamakan kedudukan lewat sepakan teknik tinggi dari tepi kotak penalti pada pertengahan babak pertama.

Hujan Gol dan Pembalikan Keadaan

Laga terus berjalan intens. Sesaat sebelum turun minum, Lukas Haraslin kembali membawa Slovakia unggul lewat eksekusi tendangan bebas melengkung yang melewati kerumunan pemain dan menghujam gawang Muric. Skor 2-1 menutup babak pertama.

Memasuki paruh kedua, Kosovo langsung tancap gas. Fisnik Asllani menyamakan skor menjadi 2-2 lewat sundulan maut memanfaatkan umpan silang Mergim Vojvoda. Momentum beralih sepenuhnya ke tim tamu pada menit ke-60 saat Florent Muslija mencetak gol tendangan bebas spektakuler yang membawa Kosovo berbalik unggul 3-2.

Ketegangan Hingga Menit Akhir

Dalam upaya menyamakan kedudukan, Slovakia mengurung pertahanan Kosovo. Namun, kelengahan di lini belakang justru berbuah petaka. Kreshnik Hajrizi berhasil menyambar bola liar di dalam kotak penalti Slovakia untuk menjauhkan keunggulan Kosovo menjadi 4-2.

Slovakia sempat menghidupkan asa pada dua menit terakhir masa injury time melalui gol insting David Strelec yang membelokkan tembakan David Hancko. Meski suasana menjadi tegang di detik-detik akhir, Kosovo berhasil mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit panjang berbunyi.

Hasil ini memperpanjang penantian 16 tahun Slovakia untuk kembali ke Piala Dunia sejak terakhir kali tampil pada 2010. Sebaliknya bagi Kosovo, kemenangan ini membuka lebar pintu sejarah untuk tampil di panggung dunia jika mampu mengatasi Turki di laga final nanti. (flash Score/Z-2)