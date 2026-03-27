Italia vs Irlandia Utara 2-0: Sandro Tonali Bersinar, Azzurri Menuju Final Play-off

Italia selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 2026 setelah bungkam Irlandia Utara 2-0. (AFP)

SANDRO Tonali tampil sebagai pahlawan bagi Timnas Italia dalam misi mereka mengakhiri penantian panjang tampil di panggung dunia. Lewat sumbangan satu gol dan satu assist, gelandang Newcastle United tersebut memimpin Gli Azzurri menundukkan Irlandia Utara dengan skor 2-0 pada laga semifinal play-off kualifikasi Piala Dunia di Bergamo.

Setelah gagal menembus putaran final pada dua edisi terakhir (2018 dan 2022), tekanan besar membayangi skuad asuhan Gennaro Gattuso. Namun, atmosfer luar biasa di New Balance Arena seolah menghapus trauma masa lalu. Italia tampil menekan sejak menit awal, memaksa kiper Irlandia Utara, Pierce Charles, bekerja keras menahan gempuran Federico Dimarco dan upaya Tonali di awal laga.

Disiplin Irlandia Utara Sempat Menyulitkan

Irlandia Utara, di bawah arahan Michael O'Neill, sempat memberikan perlawanan alot melalui disiplin pertahanan yang rapat. Hingga turun minum, Italia dibuat frustrasi karena gagal mengonversi penguasaan bola menjadi gol. Peluang dari Alessandro Bastoni dan Mateo Retegui sebelum jeda pun masih belum membuahkan hasil.

Memasuki babak kedua, intensitas serangan Italia meningkat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-56. Berawal dari sapuan sundulan Isaac Price yang kurang sempurna, bola jatuh ke kaki Sandro Tonali. Tanpa ampun, Tonali melepaskan tembakan rendah yang bersarang di pojok gawang untuk mencetak gol internasional keempatnya.

Moise Kean Kunci Kemenangan

Tertinggal satu gol, Irlandia Utara mencoba bangkit, namun keterbatasan tajamnya lini serang mereka terlihat jelas. Italia justru semakin dominan dan hampir menambah keunggulan lewat sundulan Pio Esposito yang masih bisa disapu kapten lawan, Trai Hume, tepat di garis gawang.

Kepastian kemenangan Italia datang 10 menit sebelum laga usai. Moise Kean menunjukkan ketajamannya dengan mengontrol umpan silang melambung dari Tonali, lalu melepaskan tembakan akurat yang membentur tiang dalam sebelum masuk ke gawang. Gol tersebut menjadi gol ke-12 penyerang Fiorentina itu untuk negaranya sekaligus mengunci skor menjadi 2-0.

Hasil ini merupakan kemenangan keenam dari tujuh laga Italia di bawah asuhan Gattuso. Kini, Italia bersiap menghadapi partai final hidup-mati melawan Wales atau Bosnia-Herzegovina pada Selasa mendatang untuk memperebutkan tiket ke Amerika Utara. Sementara itu, Irlandia Utara harus kembali menelan pil pahit karena penantian mereka untuk kembali ke Piala Dunia sejak 1986 dipastikan berlanjut. (Flash Score/Z-2)