Denmark vs Makedonia Utara 4-0: Isaksen Brace, Tim Dinamit Melaju ke Final Play-off Piala Dunia

Denmark bantai Makedonia Utara 4-0 di Kopenhagen. Gustav Isaksen cetak dua gol, Eriksen sumbang assist. Selangkah lagi Denmark lolos ke Piala Dunia!(FIFA World Cup)

TIM nasional Denmark tampil perkasa saat menjamu Makedonia Utara dalam laga semifinal play-off kualifikasi Piala Dunia di Stadion Parken. Skuad berjuluk Dinamit tersebut menang telak 4-0, memperpanjang rekor impresif mereka dengan 17 kemenangan dari 21 laga kandang terakhir.

Kemenangan ini membawa Denmark selangkah lebih dekat untuk mengamankan tiket putaran final Piala Dunia ketiga secara beruntun. Sebaliknya, kekalahan ini mengubur mimpi Makedonia Utara untuk mencicipi panggung Piala Dunia perdana mereka.

Dominasi Tanpa Gol di Babak Pertama

Sejak peluit awal dibunyikan, tuan rumah langsung memegang kendali permainan. Denmark tampil dominan dan mengurung pertahanan tim tamu. Joakim Mæhle mendapatkan peluang bersih pertama di dalam kotak penalti, namun kiper Makedonia Utara, Stole Dimitrievski, sigap melakukan penyelamatan.

Meski ditekan, Makedonia Utara sempat memberikan ancaman lewat eksekusi tendangan bebas Darko Churlinov. Kiper pelapis Denmark, Mads Hermansen, yang tampil menggantikan Kasper Schmeichel yang cedera, terpaksa melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap perawan. Hingga turun minum, skor kaca mata tetap bertahan meski Alexander Bah dan Pierre-Emile Højbjerg terus membombardir pertahanan lawan.

Pesta Gol di Paruh Kedua

Kebuntuan akhirnya pecah sesaat setelah babak kedua dimulai. Mikkel Damsgaard mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-50 setelah menyambar bola muntah di pojok gawang. Tak butuh waktu lama bagi pemain Brentford tersebut untuk memberikan kontribusi lebih; ia mengirimkan umpan silang akurat yang diselesaikan dengan manis oleh Gustav Isaksen hingga membentur tiang dan masuk ke gawang.

Gustav Isaksen benar-benar menjadi bintang di babak kedua. Sebelum laga memasuki menit ke-60, sang winger kembali mencetak gol keduanya, lagi-lagi memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Denmark menutup pesta gol mereka lewat kombinasi dua pemain veteran. Christian Eriksen mengirimkan umpan matang dari sepak pojok yang disambut dengan sundulan keras oleh Christian Nørgaard. Gelandang yang kini membela Arsenal tersebut memastikan kemenangan Denmark menjadi 4-0.

Dengan hasil ini, Denmark kini menantikan lawan di partai final play-off demi memastikan tempat mereka di ajang sepak bola terbesar jagat raya tersebut. (Flash Score/Z-2)