Lazio vs AC Milan, Gol Tunggal Gustav Isaksen Pastikan Kemenangan I Biancocelesti

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
LAZIO berhasil meraih poin penuh saat menjamu AC Milan dalam laga pekan ke-29 Serie A 2025/2026. Bertanding di Stadio Olimpico pada Minggu (15/3/2026), tim asuhan Maurizio Sarri menang tipis dengan skor 1-0.
Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Gustav Isaksen pada menit ke-26. Kemenangan ini membuat Lazio naik ke peringkat sembilan klasemen sementara, sekaligus menghambat ambisi AC Milan untuk mengejar Inter Milan di perburuan Scudetto.
Laga dimulai dengan tempo sedang, dengan kedua tim saling meraba kekuatan. Namun, Lazio tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada menit ke-26, Adam Marusic mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Gustav Isaksen melalui tendangan kaki kiri yang tak mampu dihalau Mike Maignan.
AC Milan berusaha bangkit setelah tertinggal. Skuad asuhan Massimiliano Allegri mendominasi penguasaan bola hingga 59 persen, namun penyelesaian akhir yang buruk dan penampilan gemilang kiper Lazio, Edoardo Motta, membuat skor tidak berubah hingga babak pertama usai.
Di babak kedua, Milan memasukkan beberapa tenaga baru seperti Christopher Nkunku dan Niclas Fullkrug untuk menambah daya gedor. Namun, pertahanan berlapis Lazio yang digalang Mario Gila tetap kokoh. Milan sempat mencetak gol melalui Zachary Athekame, namun dianulir wasit karena terjadi handball sebelumnya.
Pertandingan berakhir dengan tensi yang sangat panas. Di tengah upaya Milan mencari gol penyeimbang pada masa tambahan waktu, terjadi keributan di area teknis. Pelatih Lazio, Maurizio Sarri, diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-90+7 setelah melakukan protes keras dan dinilai melakukan tindakan tidak sportif.
Meskipun tanpa didampingi pelatih di menit terakhir, Lazio sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang dibunyikan.
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Lokasi
|Stadio Olimpico, Roma
|Pencetak Gol
|Gustav Isaksen (26')
|Kartu Merah
|Maurizio Sarri (90+7' - Pelatih)
|Penguasaan Bola
|Lazio 41% - 59% AC Milan
Hasil ini membuat AC Milan kini tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Inter Milan, sementara bagi Lazio, ini merupakan kemenangan beruntun yang krusial untuk memperbaiki posisi mereka di papan tengah Serie A.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
AC Milan datang ke ibu kota dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Inter Milan, namun Lazio siap menjadi batu sandungan besar bagi ambisi Scudetto mereka.
Meski Jay Idzes tampil solid saat tampil sebagai starter, Sassuolo harus pulang dengan tangan hampa dari Stadion Olimpico usai kalah 2-1 dari Lazio di laga Serie A.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Pelatih Lazio Maurizio Sarri menyayangkan absennya ribuan pendukung saat timnya ditahan imbang Atalanta 2-2 di semifinal Coppa Italia.
Pelatih Atalanta, Raffaele Palladino, puji semangat juang timnya yang dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan Lazio di semifinal Coppa Italia.
AC Milan datang ke ibu kota dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Inter Milan, namun Lazio siap menjadi batu sandungan besar bagi ambisi Scudetto mereka.
Hasil Milan vs Inter berakhir 1-0 untuk kemenangan AC Milan. Meski kalah, Inter Milan tetap pimpin klasemen Liga Italia pekan ke-28 dengan 67 poin.
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu mengakui timnya kesulitan menembus pertahanan AC Milan setelah kalah 0-1 pada Derby Milan vs Inter namun hasil itu tak banyak mengubah gelar Liga Italia
Allegri mengungkapkan gol Pervis Estupinan dalam kemenangan AC Milan atas Inter Milan menilai Inter sebagai favorit kuat juara Serie A Liga Italia musim ini.
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved