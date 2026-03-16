Lazio vs AC Milan, Gol Tunggal Gustav Isaksen Pastikan Kemenangan I Biancocelesti

Pemain Lazio Gustav Isaksen melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AC Milan di laga Serie A.(AFP/Alberto PIZZOLI)

LAZIO berhasil meraih poin penuh saat menjamu AC Milan dalam laga pekan ke-29 Serie A 2025/2026. Bertanding di Stadio Olimpico pada Minggu (15/3/2026), tim asuhan Maurizio Sarri menang tipis dengan skor 1-0.

Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Gustav Isaksen pada menit ke-26. Kemenangan ini membuat Lazio naik ke peringkat sembilan klasemen sementara, sekaligus menghambat ambisi AC Milan untuk mengejar Inter Milan di perburuan Scudetto.

Jalannya Pertandingan

Laga dimulai dengan tempo sedang, dengan kedua tim saling meraba kekuatan. Namun, Lazio tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada menit ke-26, Adam Marusic mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Gustav Isaksen melalui tendangan kaki kiri yang tak mampu dihalau Mike Maignan.

AC Milan berusaha bangkit setelah tertinggal. Skuad asuhan Massimiliano Allegri mendominasi penguasaan bola hingga 59 persen, namun penyelesaian akhir yang buruk dan penampilan gemilang kiper Lazio, Edoardo Motta, membuat skor tidak berubah hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Milan memasukkan beberapa tenaga baru seperti Christopher Nkunku dan Niclas Fullkrug untuk menambah daya gedor. Namun, pertahanan berlapis Lazio yang digalang Mario Gila tetap kokoh. Milan sempat mencetak gol melalui Zachary Athekame, namun dianulir wasit karena terjadi handball sebelumnya.

Kartu Merah Maurizio Sarri

Pertandingan berakhir dengan tensi yang sangat panas. Di tengah upaya Milan mencari gol penyeimbang pada masa tambahan waktu, terjadi keributan di area teknis. Pelatih Lazio, Maurizio Sarri, diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-90+7 setelah melakukan protes keras dan dinilai melakukan tindakan tidak sportif.

Meskipun tanpa didampingi pelatih di menit terakhir, Lazio sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang dibunyikan.

Detail Pertandingan Informasi Lokasi Stadio Olimpico, Roma Pencetak Gol Gustav Isaksen (26') Kartu Merah Maurizio Sarri (90+7' - Pelatih) Penguasaan Bola Lazio 41% - 59% AC Milan

Hasil ini membuat AC Milan kini tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Inter Milan, sementara bagi Lazio, ini merupakan kemenangan beruntun yang krusial untuk memperbaiki posisi mereka di papan tengah Serie A.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.