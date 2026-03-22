AC Milan vs Torino, Menang, Rossoneri Naik ke Peringkat Kedua Serie A

AC Milan sukses mengamankan tiga poin penting setelah menaklukkan Torino dengan skor tipis 3-2 dalam laga lanjutan Serie A di Stadion San Siro, Minggu (22/3) dini hari WIB. Kemenangan ini membawa skuad Rossoneri kembali menduduki peringkat kedua klasemen sementara.
Tiga gol kemenangan AC Milan masing-masing dicetak oleh Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot, dan Youssouf Fofana. Sementara itu, Torino hanya mampu membalas lewat aksi Giovanni Simeone dan Nikola Vlasic.
Berdasarkan catatan Serie A, tambahan tiga poin ini membuat Milan kini mengoleksi 63 poin dari 30 pertandingan.
Mereka terpaut lima angka dari sang pemuncak klasemen, Inter Milan. Di sisi lain, kekalahan ini tertahan membuat Torino tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 33 poin.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, AC Milan membuka keunggulan pada menit ke-36. Strahinja Pavlovic berhasil memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti Torino untuk mengubah skor menjadi 1-0.
Menjelang akhir babak pertama, Torino sempat memberikan perlawanan. Pada menit ke-44, Nikola Vlasic melepaskan tembakan keras yang sempat ditepis kiper Mike Maignan.
Namun, bola liar tersebut segera disambar oleh Giovanni Simeone dan berbuah gol penyeimbang. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, AC Milan langsung tancap gas. Pada menit ke-54, Adrien Rabiot kembali membawa Milan unggul setelah menuntaskan umpan matang dari Christian Pulisic.
Hanya berselang satu menit, publik San Siro kembali bersorak. Youssouf Fofana memperlebar jarak menjadi 3-1 setelah sukses mengonversi umpan dari Zachary Athekame menjadi gol.
Torino sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83 melalui eksekusi penalti Nikola Vlasic yang gagal dibendung Maignan.
Meski tim tamu terus berupaya menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan, skor 3-2 untuk keunggulan AC Milan tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. (Ant/Z-1)
Kekalahan dari Lazio pekan lalu tidak hanya menghentikan tren positif AC Milan, tetapi juga memicu isu keretakan di internal tim.
Hasil minor kontra Lazio membuat selisih poin AC Milan dengan Inter Milan melebar menjadi delapan angka dengan sisa sembilan pertandingan musim ini.
Lazio raih kemenangan tipis 1-0 atas AC Milan lewat gol Gustav Isaksen. Laga diwarnai kartu merah pelatih Lazio, Maurizio Sarri di menit akhir.
AC Milan datang ke ibu kota dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Inter Milan, namun Lazio siap menjadi batu sandungan besar bagi ambisi Scudetto mereka.
Hasil Milan vs Inter berakhir 1-0 untuk kemenangan AC Milan. Meski kalah, Inter Milan tetap pimpin klasemen Liga Italia pekan ke-28 dengan 67 poin.
Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, tak mampu menyembunyikan ketegangan emosinya setelah Rossoneri memetik kemenangan tipis 3-2 atas Torino di San Siro, Minggu (22/3) dini hari WIB.
Kekalahan dari Lazio pekan lalu tidak hanya menghentikan tren positif AC Milan, tetapi juga memicu isu keretakan di internal tim.
Torino menjamu Parma di Stadio Olimpico Grande Torino. Simak preview, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci laga Serie A 13 Maret 2026.
Napoli sukses menumbangkan Torino 2-1 di Stadio Diego Armando Maradona. Kemenangan ini membawa tim asuhan Luciano Spalletti naik ke posisi tiga klasemen Serie A.
Preview Napoli vs Torino di Serie A 2026. Analisis peluang Napoli amankan posisi 3 besar dan misi balas dendam Antonio Conte terhadap Il Toro.
