AC Milan vs Torino, Menang, Rossoneri Naik ke Peringkat Kedua Serie A

Para pemain AC Milan melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Torino di laga Serie A.(AFP/STEFANO RELLANDINI )

AC Milan sukses mengamankan tiga poin penting setelah menaklukkan Torino dengan skor tipis 3-2 dalam laga lanjutan Serie A di Stadion San Siro, Minggu (22/3) dini hari WIB. Kemenangan ini membawa skuad Rossoneri kembali menduduki peringkat kedua klasemen sementara.

Tiga gol kemenangan AC Milan masing-masing dicetak oleh Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot, dan Youssouf Fofana. Sementara itu, Torino hanya mampu membalas lewat aksi Giovanni Simeone dan Nikola Vlasic.

Berdasarkan catatan Serie A, tambahan tiga poin ini membuat Milan kini mengoleksi 63 poin dari 30 pertandingan.

Mereka terpaut lima angka dari sang pemuncak klasemen, Inter Milan. Di sisi lain, kekalahan ini tertahan membuat Torino tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 33 poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, AC Milan membuka keunggulan pada menit ke-36. Strahinja Pavlovic berhasil memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti Torino untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Menjelang akhir babak pertama, Torino sempat memberikan perlawanan. Pada menit ke-44, Nikola Vlasic melepaskan tembakan keras yang sempat ditepis kiper Mike Maignan.

Namun, bola liar tersebut segera disambar oleh Giovanni Simeone dan berbuah gol penyeimbang. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, AC Milan langsung tancap gas. Pada menit ke-54, Adrien Rabiot kembali membawa Milan unggul setelah menuntaskan umpan matang dari Christian Pulisic.

Hanya berselang satu menit, publik San Siro kembali bersorak. Youssouf Fofana memperlebar jarak menjadi 3-1 setelah sukses mengonversi umpan dari Zachary Athekame menjadi gol.

Torino sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83 melalui eksekusi penalti Nikola Vlasic yang gagal dibendung Maignan.

Meski tim tamu terus berupaya menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan, skor 3-2 untuk keunggulan AC Milan tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. (Ant/Z-1)