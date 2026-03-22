Emosi Massimiliano Allegri Meluap Usai AC Milan Bekuk Torino di San Siro

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PELATIH AC Milan, Massimiliano Allegri, tak mampu menyembunyikan ketegangan emosinya setelah Rossoneri memetik kemenangan tipis 3-2 atas Torino di San Siro, Minggu (22/3) dini hari WIB. Hasil krusial ini memastikan Milan tetap memanaskan persaingan papan atas Serie A dalam mengejar Inter di puncak klasemen.
Ketegangan Allegri memuncak sepanjang laga, bahkan ia sempat terekam melontarkan pernyataan emosional kepada wasit mengenai niatnya untuk berhenti dari dunia sepak bola.
Namun, usai laga, Allegri mengklarifikasi bahwa hal tersebut hanyalah reaksi spontan di bawah tekanan tinggi.
"Itu hanya emosi sesaat. Usia saya terus bertambah dan saya tidak ingin jantung saya menyerah. Pertandingan ini sangat penting bagi kami pada titik tersebut," kata Allegri dikutip dari Football Italia.
AC Milan sempat kesulitan menghadapi perlawanan sengit Torino pada 30 menit awal babak pertama. Allegri mengakui timnya terlalu memaksakan serangan ke area tengah, yang justru menjadi celah bagi lawan untuk melancarkan serangan balik.
Meski sempat terpukul oleh gol penyeimbang di akhir paruh pertama, performa skuad asuhan Allegri meningkat signifikan di babak kedua. Secara khusus, Allegri menyoroti peran vital Alexis Saelemaekers sebagai penyeimbang taktik tim.
“Dia adalah pemain penyeimbang kami. Saat bertahan dia harus menjadi pemain kelima, dan saat menyerang dia harus menjadi penyerang ketiga. Terkadang dia menyelesaikan laga dengan kondisi yang sedikit kelelahan,” jelasnya.
Mengenai performa Niklas Fullkrug yang belum tampil maksimal di awal laga, Allegri memberikan pembelaan. Menurutnya, pemain dengan postur fisik besar membutuhkan kontinuitas bertanding untuk mencapai ritme permainan terbaik.
"Dia kesulitan di babak pertama namun jauh lebih baik di babak kedua. Bandingkan dengan Ricci yang karena fisik dan mentalitasnya bisa langsung masuk ke mode pertandingan kapan saja. Setiap pemain berbeda," tambahnya.
Di sisi lain, pujian setinggi langit diberikan kepada bek Strahinja Pavlovic. Selain tampil solid dalam menjaga lini pertahanan, Pavlovic menjadi bintang lewat torehan gol indah dari jarak jauh. Allegri menilai sang bek telah menunjukkan karakter dan jiwa petarung yang luar biasa bagi Rossoneri. (Z-1)
Berdasarkan catatan Serie A, tambahan tiga poin ini membuat AC Milan kini mengoleksi 63 poin dari 30 pertandingan.
Kekalahan dari Lazio pekan lalu tidak hanya menghentikan tren positif AC Milan, tetapi juga memicu isu keretakan di internal tim.
Hasil minor kontra Lazio membuat selisih poin AC Milan dengan Inter Milan melebar menjadi delapan angka dengan sisa sembilan pertandingan musim ini.
Allegri mengungkapkan gol Pervis Estupinan dalam kemenangan AC Milan atas Inter Milan menilai Inter sebagai favorit kuat juara Serie A Liga Italia musim ini.
AC Milan raih kemenangan krusial 2-0 atas Cremonese lewat gol drama menit akhir. Massimiliano Allegri puji perjuangan skuadnya jelang lawan Inter Milan.
Massimiliano Allegri masih ada ruang perbaikan bagi timnya, meraih kemenangan tandang 3-0 saat laga Bologna vs Milan di Serie A Liga Italia berkat gol Ruben Loftus-Cheek dan Christopher Nkunku
Massimiliano Allegri menilai anak asuhnya menunjukkan daya tahan dan mental tinggi saat menundukkan Como 3-1 pada lanjutan Serie A di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Jumat (16/1).
