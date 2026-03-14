Preview Lazio vs AC Milan: Misi Tempel Inter Milan di Stadio Olimpico

Lazio vs AC Milan

AC Milan akan bertandang ke markas Lazio di Stadio Olimpico pada pekan ke-29 Serie A 2025/2026, Senin (16/3/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Rossoneri yang tengah berupaya memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen, Inter Milan.

Pasukan Massimiliano Allegri datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas Inter Milan pekan lalu. Hasil itu memangkas selisih menjadi tujuh poin di puncak klasemen. Namun, menghadapi Lazio di Roma bukanlah perkara mudah, terutama mengingat tuan rumah baru saja memutus tren negatif mereka.

Kabar Tim: Krisis di Bawah Mistar Lazio

Lazio menghadapi tantangan berat setelah kiper utama mereka, Ivan Provedel, dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera bahu. Edoardo Motta diperkirakan akan kembali dipercaya mengawal gawang Biancocelesti. Selain Provedel, pelatih Maurizio Sarri juga kehilangan pilar penting seperti Danilo Cataldi dan Nicolo Rovella.

Di kubu tim tamu, AC Milan tidak akan diperkuat Adrien Rabiot yang terkena akumulasi kartu kuning. Posisinya kemungkinan akan diisi oleh Samuele Ricci atau Ardon Jashari. Meski begitu, kabar baik datang dengan kembalinya Santiago Gimenez ke dalam skuad, memberikan Allegri lebih banyak opsi di lini serang.

Reuni Emosional Daniel Maldini

Sorotan utama pada laga ini tertuju pada Daniel Maldini. Gelandang serang Lazio tersebut merupakan produk akademi Milan dan putra dari legenda hidup, Paolo Maldini. Daniel tengah dalam performa apik setelah mencetak gol kemenangan saat melawan Sassuolo pekan lalu. Ambisi Daniel untuk membuktikan kualitasnya di hadapan mantan klubnya bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Milan yang dikomandoi Fikayo Tomori.

Statistik Kunci Lazio vs AC Milan Posisi Klasemen Lazio (10) vs AC Milan (2) Head to Head Terakhir AC Milan 1-0 Lazio (Desember 2025) Tren Tandang Milan Tak terkalahkan dalam 14 laga tandang Serie A Pencetak Gol Terbanyak Rafael Leao (9 Gol) / Mattia Zaccagni (3 Gol)

Prediksi Susunan Pemain

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Daniel Maldini, Mattia Zaccagni.

AC Milan (3-5-2): Mike Maignan; Tomori, Koni De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Luka Modric, Samuele Ricci, Pervis Estupinan; Rafael Leao, Christian Pulisic.

Dengan lini serang Milan yang dihuni Rafael Leao dan Christian Pulisic dalam kondisi bugar, Rossoneri diprediksi akan menekan sejak awal untuk mengeksploitasi celah di pertahanan Lazio yang kehilangan beberapa pemain kunci.

