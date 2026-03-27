Swedia vs Ukraina 3-1: Hat-trick Viktor Gyökeres Bawa Swedia Bungkam Ukraina, Selangkah Lagi ke Piala Dunia

TIM nasional Swedia sukses mengamankan tempat di final play-off kualifikasi Piala Dunia setelah menumbangkan Ukraina dengan skor meyakinkan 3-1. Kemenangan yang diraih di Spanyol ini menjadi debut manis bagi Graham Potter yang mencatatkan kemenangan pertamanya sebagai pelatih kepala tim berjuluk Blågult tersebut.

Meski datang dengan modal kurang meyakinkan tanpa kemenangan kompetitif sejak November 2024, Swedia tampil menggebrak sejak peluit awal. Laga baru berjalan enam menit, Viktor Gyökeres langsung mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan matang Benjamin Nygren di mulut gawang, penyerang Arsenal tersebut dengan tenang melesakkan gol ke-16 untuk negaranya.

Dominasi Efektifitas Swedia

Sepanjang babak pertama, Ukraina sebenarnya mendominasi penguasaan bola hingga 73%. Namun, skuad asuhan Serhiy Rebrov kesulitan menembus tembok kokoh pertahanan Swedia dan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sebelum turun minum. Sebaliknya, Swedia nyaris menggandakan keunggulan lewat aksi Gabriel Gudmundsson yang tendangannya membentur tiang gawang.

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat tajam. Kiper Ukraina, Anatoliy Trubin, sempat melakukan penyelamatan gemilang untuk menghalau upaya Carl Starfelt. Di ujung lapangan berbeda, kiper Swedia Kristoffer Nordfeldt juga tampil sigap menggagalkan peluang emas Oleksandr Zubkov yang menjadi tembakan tepat sasaran pertama bagi Ukraina.

Panggung Sang Bintang: Viktor Gyökeres

Momentum kemenangan Swedia dikunci oleh aksi kelas dunia Gyökeres. Berawal dari tendangan jauh Nordfeldt, Gyökeres memenangi perebutan bola di lini pertahanan Ukraina dan melepaskan tembakan presisi ke pojok bawah gawang.

Petaka bagi Ukraina memuncak pada menit ke-73 saat Gyökeres dijatuhkan oleh Trubin di kotak terlarang. Bintang Liga Inggris tersebut maju sendiri sebagai eksekutor penalti dan sukses mencetak hat-trick, sekaligus memastikan kemenangan Swedia menjadi 3-0.

Ukraina hanya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90 melalui sundulan Matviy Ponomarenko dalam laga debut seniornya. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini sekaligus mengakhiri tren negatif enam laga tanpa kemenangan bagi Swedia.

Kini, Swedia bersiap menjamu Polandia pada Selasa malam dalam laga hidup-mati memperebutkan satu tiket putaran final. Ini menjadi peluang besar bagi finalis Piala Dunia 1958 tersebut untuk kembali ke panggung dunia sejak terakhir kali tampil pada 2018. (Flash Score/Z-2)