Republik Ceko vs Irlandia: Ceko Singkirkan Irlandia Melalui Drama Penalti, Selangkah Lagi Menuju Piala Dunia 2026

Republik Ceko menjaga asa ke Piala Dunia 2026 setelah kemenangan dramatis atas Irlandia lewat adu penalti. (FIFA World Cup)

MIMPI Republik Ceko untuk kembali berlaga di panggung Piala Dunia sejak terakhir kali pada 2006 silam tetap terjaga. Melalui pertarungan sengit yang penuh drama, Ceko berhasil menundukkan Republik Irlandia lewat adu penalti setelah bermain imbang di waktu normal dan perpanjangan waktu. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 17 pertandingan.

Pertandingan semifinal play-off Jalur D ini mempertemukan dua tim yang sama-sama berambisi mengakhiri absen panjang di turnamen kasta tertinggi sepak bola tersebut. Irlandia memulai laga dengan lebih agresif. Kapten Nathan Collins hampir membawa timnya unggul lewat sepakan yang membentur mistar, sebelum akhirnya tim tamu memecah kebuntuan melalui titik putih.

Wasit Glenn Nyberg menunjuk penalti setelah Vladimir Darida dianggap melanggar Collins. Troy Parrott yang maju sebagai eksekutor sukses menyarangkan bola ke gawang Matej Kovar meski arahnya sempat tertebak.

Hanya berselang lima menit, pendukung Irlandia kembali bersorak. Berawal dari kemelut sepak pojok Ryan Manning, sapuan ceroboh Vladimir Coufal justru membentur tiang dan badan Kovar sebelum melewati garis gawang. Skor 2-0 untuk Irlandia.

Namun, Ceko merespons sebelum turun minum. Ladislav Krejci dijatuhkan di kotak terlarang oleh Manning, menghasilkan penalti yang dikonversi dengan tenang oleh Patrik Schick. Skor 1-2 menutup babak pertama.

Memasuki babak kedua, Irlandia hampir menambah keunggulan melalui tendangan jarak jauh Jayson Molumby yang membentur tiang. Setelah itu, kendali permainan beralih ke tangan tuan rumah. Skuad asuhan Miroslav Koubek terus menggempur pertahanan Irlandia.

Gol penyeimbang yang dinanti publik Praha akhirnya tiba. Ladislav Krejci, yang baru saja ditunjuk sebagai kapten pekan ini, menandai momen spesialnya dengan sundulan tajam menyambut sepak pojok Michal Sadilek. Skor imbang 2-2 memaksa laga berlanjut ke babak tambahan (Extra Time).

Di babak tambahan, Ceko terus menekan. Tomas Soucek sempat membuang peluang emas, dan drama VAR terjadi saat pelanggaran handball Molumby dinyatakan terjadi tepat di luar kotak penalti. Jelang akhir laga, suasana sempat mencekam saat Sammie Szmodics harus ditandu keluar lapangan akibat benturan keras dengan Stepan Chaloupek.

Pemenang akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Setelah masing-masing tim gagal dalam satu tendangan, Matej Kovar menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi Alan Browne. Jan Kliment yang maju sebagai penendang terakhir sukses menjalankan tugasnya, memastikan kemenangan 4-3 bagi Ceko dalam babak tos-tosan.

Dengan hasil ini, Republik Ceko akan menghadapi Denmark pada hari Selasa mendatang. Satu kemenangan lagi akan membawa mereka kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, sejak era emas Petr Cech dan Tomas Rosicky. (Flash Score/Z-2)