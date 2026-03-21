Puan Maharani Beri Sinyal Pertemuan Lanjutan dengan Presiden Prabowo: Insyaallah Secepatnya

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani.

KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memberikan sinyal positif terkait wacana pertemuan susulan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Isyarat komunikasi politik ini muncul pascapertemuan hangat antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden di Istana Merdeka beberapa hari lalu.

Saat ditanya mengenai rencana pertemuan susulan, Puan menegaskan, “Insyaallah, secepatnya (bertemu lagi). Mohon maaf lahir batin ya, selamat Lebaran,” usai menghadiri acara halalbihalal di Gedung B DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia. “Minal aidin wal-faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran ya semuanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, suasana halalbihalal berlangsung akrab dan santai. Acara ini menjadi ajang silaturahmi hangat antara fungsionaris partai, keluarga, dan kolega.

“Suasananya aman saja, ramah tamah, santai. Kami melaksanakan Lebaran dengan sederhana bersama keluarga dan teman-teman,” tutup Puan. (Ant/I-1)