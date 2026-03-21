Istana: Ada Rencana Pertemuan Presiden Prabowo, Jokowi, dan SBY

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan dari dua mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026) sore.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi kelanjutan dari rangkaian silaturahmi politik Presiden Prabowo dengan para pemimpin terdahulu pascapertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, berdasarkan informasi terbaru, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) direncanakan hadir dalam pertemuan tersebut.
“Ada informasi yang tadi baru saja kami terima berkenaan dengan kehadiran Bapak Presiden SBY dan Bapak Presiden Jokowi, tetapi jam pastinya nanti kami konfirmasi kembali. Insyaallah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu.
Namun, Prasetyo belum dapat memastikan kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam agenda hari ini. Sebelumnya, Prabowo telah melakukan pertemuan silaturahmi dengan Megawati di Istana Merdeka beberapa hari lalu, yang berlangsung sekitar dua jam. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis dan saling bertukar pandangan.
Prasetyo menjelaskan, diskusi antara Prabowo dan Megawati mencakup pengalaman kepemimpinan serta tantangan di setiap era pemerintahan yang berbeda. Selain itu, isu-isu geopolitik juga menjadi bagian dari pembahasan.
“Kita semua sama-sama mengetahui bahwa di setiap era, di setiap masa, memiliki tantangan-tantangan yang berbeda-beda. Tetapi, sebagai seorang pemimpin tentu baik sekali untuk bisa saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara kita,” katanya. (Ant/I-1)
