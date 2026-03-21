Open House Istana Kepresidenan, Prabowo Sapa Langsung Ribuan Warga di Hari Kemenangan

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto merangkul salah satu warga yang hadir dalam kegiatan open house di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).(Dok. Sekretariat Presiden)

SUASANA haru dan antusiasme tinggi mewarnai acara open house di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Presiden Prabowo Subianto, yang hadir didampingi putranya Didit Hediprasetyo, tampak membaur dengan menyapa, menyalami, hingga merangkul ribuan warga yang datang untuk bersilaturahmi merayakan Idulfitri 1447 H.

Presiden Prabowo Subianto menyapa, bersalaman, hingga merangkul masyarakat yang hadir dalam acara open house Lebaran. Presiden tiba sekitar pukul 15.00 WIB mengenakan baju koko putih, celana panjang hitam, dan peci hitam. Kehadiran Prabowo disambut hangat warga, didampingi putranya, Didit Hediprasetyo, yang mengenakan baju koko biru dan peci hitam.

Saat memasuki ruang acara, Prabowo langsung menyalami masyarakat dan mengucapkan selamat Idul Fitri. Momen silaturahmi ini begitu berkesan bagi warga, bahkan beberapa tampak menangis dan berusaha memeluk Presiden.

Presiden turut didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam kegiatan yang berlangsung dari siang hingga sore hari dan dihadiri antara 4.000 hingga 5.000 orang.

Untuk mengakomodasi pengunjung, panitia menyiapkan tenda tambahan di area luar Istana apabila kapasitas di dalam penuh. Berbagai hidangan khas Lebaran, termasuk ketupat, disediakan, lengkap dengan hiburan sederhana bagi anak-anak yang datang bersama keluarga.

Pembukaan Istana bagi masyarakat pada momen Lebaran ini mengikuti pola serupa tahun sebelumnya, memberi kesempatan warga untuk berkunjung dan bersilaturahmi di lingkungan Istana Kepresidenan. (Ant/I-1)