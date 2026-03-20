30 Ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 2026 dalam Bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris

Di Hari Raya Idulfitri 1447 H, berbagi pesan maaf dan doa menjadi momen yang sangat dinantikan. Berikut adalah kumpulan 30 ucapan Idulfitri 2026 yang telah dikurasi ke dalam tiga bahasa agar pesan Anda terasa lebih personal dan bermakna.

Ucapan dalam Bahasa Arab

Gunakan pilihan ini untuk memberikan kesan islami yang mendalam dan sesuai dengan tradisi para sahabat.

Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya: Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Minal aidin wal Faizin. Artinya: Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan meraih kemenangan. Kullu 'ammin wa antum bi khair. Artinya: Semoga Anda senantiasa dalam kebaikan setiap tahunnya. Eid Mubarak lakum wa-li-'a'ilatakum. Artinya: Selamat Lebaran untukmu dan keluargamu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Artinya: Semoga Allah menjadikan kita kembali suci dan termasuk orang-orang yang menang serta diterima amalnya di tahun 1447 H. Taqobalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya: Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan terimalah ya Allah Yang Maha Mulia. Mabruk Allah Eid al-Fitr. Artinya: Selamat Lebaran yang diberkahi oleh Allah. Idkum mubarak, kullu 'aam wa antum bikhair. Artinya: Selamat Hari Raya, semoga selalu dalam kebaikan sepanjang tahun. Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Artinya: Semoga Allah menerima amal kami dan kalian, puasa kami dan puasa kalian. As'alu Allah an yaghfira lana wa lakum fi hadza al-yawm al-mubarak. Artinya: Aku memohon kepada Allah agar mengampuni kami dan kalian di hari yang berkah ini.

Tips: Untuk membalas ucapan "Taqabbalallahu minna wa minkum", Anda cukup menjawab dengan "Minna wa minkum taqabbal ya Karim" (Semoga Allah Yang Maha Pemurah menerima amal kami dan amal kalian).

Ucapan dalam Bahasa Indonesia

Cocok untuk pesan kepada keluarga, teman, maupun kerabat jauh.

Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idulfitri 1447 H. Semoga kita kembali suci dan dalam lindungan-Nya. Gema takbir telah berkumandang. Di momen penuh keberkahan 1447 H ini, izinkan saya memohon maaf atas segala khilaf. Ramadan 1447 H telah berlalu, namun semangatnya tetap di hati. Mari buka lembaran baru dengan saling memaafkan. Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H. Semoga pintu maaf selalu terbuka dan pintu rezeki semakin lapang. Bukan tentang baju baru, tapi tentang hati yang fitrah. Di hari kemenangan 1447 H ini, mari pererat silaturahmi. Setelah sebulan berjuang, kini saatnya merayakan kemenangan. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah SWT. Sejauh apa pun raga, doa dan maaf akan selalu sampai. Selamat Hari Raya 1447 H untuk keluarga tercinta di sana. Harta yang paling berharga adalah sabar, rekan paling setia adalah amal. Mohon maaf lahir dan batin. Makan ketupat di hari raya, hati yang bersih jadi utamanya. Selamat Lebaran 1447 H! Lisan mungkin tajam, sikap mungkin menyakiti. Di hari yang suci ini, mohon maafkan segala salah dan khilaf saya.

Ucapan dalam Bahasa Inggris

Pilihan tepat untuk caption media sosial atau pesan untuk rekan dan kerabat mancanegara.

Eid Mubarak 1447 H! May this special day bring peace and prosperity to everyone. Artinya: Selamat Idulfitri 1447 H! Semoga hari ini membawa kedamaian. Happy Eid Al-Fitr 1447 H! May Allah's blessings be with you today and always. Artinya: Selamat Hari Raya 1447 H! Semoga berkah Allah bersamamu. Wishing you a very Happy Eid 1447 H. May this year be filled with success. Artinya: Selamat Idulfitri 1447 H. Semoga tahun ini penuh kesuksesan. Eid Mubarak! Let us forget our mistakes and start a new chapter in 1447 H. Artinya: Selamat Lebaran! Mari lupakan kesalahan dan mulai babak baru. Warmest wishes to you and your family on this Eid 1447 H. Stay blessed! Artinya: Salam hangat untukmu dan keluarga di Idulfitri 1447 H ini. May the magic of this Eid 1447 H bring lots of happiness in your life. Artinya: Semoga keajaiban Idulfitri 1447 H membawa banyak kebahagiaan. May this Eid be the beginning of another victorious year in your life. Artinya: Semoga Idulfitri ini menjadi awal tahun kemenangan lainnya dalam hidupmu. Eid Mubarak! May your home be filled with laughter and your heart with joy. Artinya: Selamat Lebaran! Semoga rumahmu penuh tawa dan hatimu penuh sukacita. I hope this Eid brings you closer to your family and strengthens your faith. Artinya: Semoga Idulfitri ini mendekatkanmu pada keluarga dan menguatkan imanmu. Sending you my best prayers on this holy day of Eid 1447 H. Artinya: Mengirimkan doa terbaikku di hari suci Idulfitri 1447 H.

Sumber: Media Indonesia, Medcom