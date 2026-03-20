KPK Buka Layanan Kunjungan Tatap Muka Idul Fitri 2026, Durasi Dibatasi 3 Jam

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan bagi para tahanan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), untuk merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah bersama keluarga. Fasilitas kunjungan tatap muka ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Meskipun diberikan akses bertemu kerabat, KPK membatasi durasi ‘open house’ tersebut hanya selama tiga jam.
“KPK juga memberi kesempatan kepada para tahanan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan keluarga dan kerabatnya pada pukul 10.00 WIB sampai 13.00 WIB,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (20/3).
Budi mengatakan, para tahanan diizinkan menerma makanan rumah dari kerabat sampai keluarga sebelum pertemuan dilakukan. Makanan yang diantarkan diberikan dalam waktu terpisah dengan kunjungan.
Batas waktu itu mengikuti aturan yang berlaku. Kunjungan keagamaan merupakan hak tersangka selama menjalani penyidikan.
“Layanan khusus ini tentunya sebagai wujud komitmen KPK dalam menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, dengan memastikan bahwa setiap tahanan tetap memperoleh hak-hak dasarnya, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya,” ujar Budi. (P-4)
Ratusan jamaah Muhammadiyah di Purwakarta melaksanakan Salat Id lebih awal pada 20 Maret 2026 di pelataran Rumah Sakit Asri. Acara berlangsung khidmat dan mempererat silaturahmi umat.
Menag Nasaruddin Umar ajak umat Islam jadikan Idulfitri 1447 H momentum asah empati sosial. Simak pesan menyentuh Menag tentang makna kemenangan sejati di sini.
Warga penyintas bencana bergotong royong membersihkan lokasi bencana untuk tempat pelaksanaan shalat Idul Fitri 1447 H yang jatuh pada Sabtu (21/3/2026).
Kemenag melaporkan posisi hilal 1 Syawal 1447 H di seluruh Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Simak analisis astronomis selengkapnya.
Cek daftar lengkap lokasi salat Idul Fitri Muhammadiyah 1447 H di Kota dan Kabupaten Bekasi pada Jumat 20 Maret 2026. Ada 31 titik strategis.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
