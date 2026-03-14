6 Fakta Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Aktivis KontraS di Salemba

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
KASUS penyiraman zat kimia berbahaya yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menjadi sorotan tajam publik. Insiden yang terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat ini, memicu kekhawatiran atas keselamatan aktivis kemanusiaan di Indonesia.
Berikut adalah fakta-fakta utama terkait kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus yang terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026:
Andrie Yunus merupakan tokoh sentral di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Sebagai Wakil Koordinator, ia aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara yang dianggap mencederai hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.
Penyerangan terjadi pada Kamis (12/3), sekitar pukul 23.00 WIB. Lokasi kejadian berada di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, sebuah wilayah strategis yang tak jauh dari pusat-pusat pergerakan aktivis di ibu kota.
Fakta krusial dalam kasus ini adalah aktivitas korban sebelum diserang. Andrie Yunus diketahui baru saja keluar dari kantor YLBHI setelah mengisi podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia”.
Tema ini disinyalir berkaitan dengan kritik keras terhadap kebijakan keamanan nasional terbaru.
Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang telah dikantongi pihak kepolisian, pelaku berjumlah dua orang. Mereka menggunakan sepeda motor dan melakukan aksi penyiraman secara cepat saat korban berada di area yang minim pengawasan.
Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, turut memberikan pandangannya. Menurut Novel, serangan ini memiliki pola yang sangat mirip dengan teror-teror terhadap aktivis sebelumnya. Ia menilai serangan tersebut bersifat terencana dan terorganisir, bukan tindakan kriminalitas jalanan biasa.
Novel Baswedan menyatakan bahwa serangan air keras bertujuan untuk memberikan dampak psikologis yang besar atau cacat permanen bagi korbannya.
Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap bukti-bukti di lapangan. Kapolri dikabarkan memberikan atensi khusus untuk mengungkap identitas pelaku serta aktor intelektual di balik penyerangan ini guna meredam keresahan di kalangan masyarakat sipil.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus memburu pelaku berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian. (Z-10)
Andrie Yunus Kontras disiram air keras, Apa yang harus dilakukan jika kulit terkena air keras? Simak panduan pertolongan pertama, jenis air keras yang berbahaya, dan kapan harus ke dokter.
Tragedi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus (KontraS) mengungkap celah perlindungan aktivis di Indonesia. Simak analisis hukum dan kronologinya.
POLDA Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat tengah menyelidiki kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus
AKTIVIS sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus disiram air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) malam. Berikut kronologinya
KOORDINATOR KontraS Dimas Bagus Arya mendesak polisi mengusut pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
