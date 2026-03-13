Andrie Yunus Kontras Disiram Air Keras, Pertolongan Pertama dan Bahayanya bagi Kulit

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Aktivis HAM dan Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal. Paparan air keras pada jaringan kulit merupakan kondisi gawat darurat medis yang dapat menyebabkan kerusakan permanen dalam hitungan detik. Air keras, yang secara teknis dikenal sebagai larutan asam atau basa kuat yang pekat, memiliki sifat korosif yang mampu menghancurkan jaringan organik manusia.
Air keras merupakan istilah umum untuk larutan kimia dengan tingkat keasaman (pH) yang sangat rendah (asam kuat) atau sangat tinggi (basa kuat). Zat-zat ini bekerja dengan cara menarik air dari jaringan kulit (dehidrasi hebat) dan menghancurkan protein sel, yang mengakibatkan luka bakar kimia (chemical burns).
Beberapa jenis yang paling umum ditemukan :
Berdasarkan tingkat kerusakannya, tim medis biasanya mengkategorikan luka menjadi tiga tingkatan:
|Tingkat (Grade)
|Karakteristik Luka
|Grade I
|Kulit kemerahan, nyeri tekan, dan sedikit bengkak.
|Grade II
|Kulit melepuh, nyeri hebat, dan muncul gelembung cairan.
|Grade III
|Kerusakan hingga saraf/tulang, kulit tampak hitam atau putih pucat.
Tindakan dalam beberapa menit pertama sangat menentukan tingkat keparahan cacat permanen. Lakukan langkah berikut segera:
Segera basuh area yang terpapar dengan air bersih mengalir selama 20 hingga 60 menit. Air mengalir membantu mengencerkan konsentrasi kimia dan mendinginkan jaringan kulit yang terbakar.
Segera tanggalkan pakaian, perhiasan, atau jam tangan yang terkena cairan. Jika pakaian melekat pada luka, gunting bagian sekitarnya dan jangan ditarik paksa.
Jika mengenai mata, siram dengan air mengalir secara perlahan. Pastikan posisi kepala miring agar air bilasan tidak mengenai mata yang sehat atau area tubuh lainnya.
Paparan air keras adalah kondisi darurat yang memerlukan penanganan medis segera setelah pertolongan pertama dilakukan. Kecepatan dalam melakukan irigasi dengan air mengalir adalah kunci untuk meminimalkan kerusakan jaringan kulit yang lebih dalam. (H-4)
Tragedi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus (KontraS) mengungkap celah perlindungan aktivis di Indonesia. Simak analisis hukum dan kronologinya.
POLDA Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat tengah menyelidiki kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus
AKTIVIS sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus disiram air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) malam. Berikut kronologinya
KOORDINATOR KontraS Dimas Bagus Arya mendesak polisi mengusut pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
POLISI menangkap para terduga pelaku penyiraman air keras dan pengeroyokan terhadap anggota Polsek Ciputat Timur di Jalan Cirendeu Raya,Tangerang Selatan, Kamis (16/1).
KontraS mendesak pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Mengenal profil Andrie Yunus, aktivis KontraS yang disiram air keras pada 2026. Simak rekam jejak, kronologi, dan dampaknya bagi pembela HAM.
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia atau Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengecam keras penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
