Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Analisis Hukum dan Dampak Medis Serangan Air Keras

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Tragedi yang menimpa Andrie Yunus, seorang pembela HAM dari KontraS pada tahun 2026, kembali membuka luka lama mengenai keamanan para aktivis di Indonesia. Penggunaan air keras bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan bentuk teror fisik yang bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis melalui cacat fisik permanen.
Air keras, seperti asam sulfat terkonsentrasi, bekerja dengan menghancurkan protein dan lemak dalam jaringan manusia melalui proses dehidrasi hebat. Dampak medis yang ditimbulkan meliputi:
Dari perspektif hukum, serangan terhadap aktivis HAM seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penganiayaan biasa. Di bawah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang yang memperjuangkan hak asasi manusia.
Meskipun KUHP menyediakan ancaman hukuman berat bagi pelaku penganiayaan berencana, sering kali terdapat hambatan dalam mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut. Beberapa celah hukum yang masih menjadi tantangan di tahun 2026 meliputi:
|Jenis Perlindungan
|Lembaga Terkait
|Bentuk Bantuan
|Perlindungan Fisik
|LPSK / Kepolisian
|Pengawalan dan rumah aman (safe house).
|Bantuan Medis
|LPSK / Kementerian Kesehatan
|Operasi rekonstruksi dan perawatan intensif.
|Advokasi Hukum
|KontraS / YLBHI
|Pendampingan sidang dan pemantauan kasus.
Air keras dipilih karena dampaknya yang permanen dan memberikan efek trauma psikologis yang besar bagi komunitas aktivis, sekaligus relatif mudah didapatkan tanpa pengawasan ketat.
Air keras termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penggunaannya untuk melukai orang lain dikategorikan sebagai penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun.
Biaya rehabilitasi total, termasuk operasi plastik bertahap, bisa mencapai ratusan juta Mata Uang Rupiah. Negara melalui LPSK diwajibkan memberikan bantuan biaya ini bagi korban tindak pidana tertentu.
Tragedi Andrie Yunus adalah alarm keras bagi penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya perlindungan spesifik bagi pembela HAM dan pengetatan distribusi zat korosif, ruang demokrasi akan terus dibayangi oleh ancaman kekerasan fisik yang brutal. Penuntasan kasus ini hingga ke aktor intelektualnya adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai impunitas.
