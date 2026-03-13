Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Analisis Hukum dan Dampak Medis Serangan Air Keras

Andrie Yunus (kedua dari kiri) saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (4/6/2025).(Antara/Ilham Kausar)

Analisis Hukum dan Dampak Medis Serangan Air Keras pada Aktivis HAM

Tragedi yang menimpa Andrie Yunus, seorang pembela HAM dari KontraS pada tahun 2026, kembali membuka luka lama mengenai keamanan para aktivis di Indonesia. Penggunaan air keras bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan bentuk teror fisik yang bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis melalui cacat fisik permanen.

Dampak Medis: Kerusakan Jaringan Akibat Zat Korosif

Air keras, seperti asam sulfat terkonsentrasi, bekerja dengan menghancurkan protein dan lemak dalam jaringan manusia melalui proses dehidrasi hebat. Dampak medis yang ditimbulkan meliputi:

Nekrosis Jaringan: Kematian sel kulit yang terjadi seketika, yang dapat menembus hingga ke lapisan dermis dan otot.

Kematian sel kulit yang terjadi seketika, yang dapat menembus hingga ke lapisan dermis dan otot. Kebutaan: Paparan pada area mata dapat menyebabkan perforasi kornea dan hilangnya penglihatan secara permanen dalam waktu singkat.

Paparan pada area mata dapat menyebabkan perforasi kornea dan hilangnya penglihatan secara permanen dalam waktu singkat. Kontraktur: Pembentukan jaringan parut yang menarik kulit dan otot, sehingga membatasi gerak sendi dan mengubah struktur anatomi wajah.

Informasi Penting: Penanganan pertama yang paling krusial adalah mengguyur luka dengan air bersih mengalir selama minimal 20 menit tanpa henti. Jangan gunakan pasta gigi atau minyak karena akan memperparah kerusakan jaringan.

Analisis Hukum: Perlindungan Pembela HAM di Indonesia

Dari perspektif hukum, serangan terhadap aktivis HAM seharusnya tidak hanya dipandang sebagai penganiayaan biasa. Di bawah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Baca juga : Andrie Yunus Jadi Korban Penyiraman Air Keras di Salemba, Polisi Buru Pelaku

Celah dalam Penegakan Hukum

Meskipun KUHP menyediakan ancaman hukuman berat bagi pelaku penganiayaan berencana, sering kali terdapat hambatan dalam mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut. Beberapa celah hukum yang masih menjadi tantangan di tahun 2026 meliputi:

Belum adanya undang-undang spesifik yang mengatur perlindungan bagi Human Rights Defenders.

Lemahnya pengawasan terhadap distribusi zat kimia berbahaya (B3) di pasar digital.

Proses restitusi (ganti rugi) yang sering kali sulit dieksekusi oleh korban.

Jenis Perlindungan Lembaga Terkait Bentuk Bantuan Perlindungan Fisik LPSK / Kepolisian Pengawalan dan rumah aman (safe house). Bantuan Medis LPSK / Kementerian Kesehatan Operasi rekonstruksi dan perawatan intensif. Advokasi Hukum KontraS / YLBHI Pendampingan sidang dan pemantauan kasus.

People Also Ask (FAQ)

1. Mengapa air keras sering digunakan untuk menyerang aktivis?

Air keras dipilih karena dampaknya yang permanen dan memberikan efek trauma psikologis yang besar bagi komunitas aktivis, sekaligus relatif mudah didapatkan tanpa pengawasan ketat.

2. Bagaimana status hukum air keras di Indonesia?

Air keras termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penggunaannya untuk melukai orang lain dikategorikan sebagai penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun.

3. Berapa biaya rehabilitasi korban air keras?

Biaya rehabilitasi total, termasuk operasi plastik bertahap, bisa mencapai ratusan juta Mata Uang Rupiah. Negara melalui LPSK diwajibkan memberikan bantuan biaya ini bagi korban tindak pidana tertentu.

Kesimpulan

Tragedi Andrie Yunus adalah alarm keras bagi penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya perlindungan spesifik bagi pembela HAM dan pengetatan distribusi zat korosif, ruang demokrasi akan terus dibayangi oleh ancaman kekerasan fisik yang brutal. Penuntasan kasus ini hingga ke aktor intelektualnya adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai impunitas.