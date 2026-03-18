Polda Metro Jaya Ungkap Wajah Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya merilis bukti baru berupa rekaman CCTV yang menunjukkan terduga eksekutor penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.(Breaking News Metro TV)

POLDA Metro Jaya mengungkap perkembangan kasus penyiraman Aktivis Kontras Andrie Yunus dengan mengungkap wajah dua terduga pelaku. Foto tersebut diambil dari hasil rekaman CCTV dari sejumlah lokasi yang dilintasi oleh terduga pelaku saat mengendari motor seusai kejadian.

"2 orang yang kami tunjukkan tersebut dari satu data polri ini satu inisial BAC, dua inisial MAK," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imannudin, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/3).

Ia lebih jauh mengatakan terduga pelaku terindentifikasi dengan ciri-ciri fisik pelaku, mulai dari pakaian, helm, dan kendaraan yang digunakan sebelum dan sesudah aksi penyerangan.

Baca juga : Polisi Uji Forensik Helm Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

“Ini termonitor pelaku belum menggunakan helm. Sudah menggunakan kemeja motif batik warna biru. Dan kalau kita hentikan, kemudian di zoom gambarnya, akan muncul atau tampak kaos yang warna merahnya tadi,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Breaking News Metro TV, Rabu, (18/3).

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa terduga pelaku kemungkinan ada 4 orang. Lalu, ada pelaku yang diduga terkena cairan air keras. Dua pelaku yang mengendarai motor sempat mengentikan kendaraannya di alan Diponegoro untuk menghilangkan air keras di bagian tubuh yang terkena menggunakan air mineral.

“Diduga mengenai sebagian anggota tubuhnya sehingga mereka berdua mencoba membersihkan dengan air mineral,” ucap Imam.

Baca juga : Polda Metro Jaya Janji Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Iman menjelaskan bahwa pergerakan pelaku terpantau di beberapa titik sejak pukul 17.18 WIB pada Kamis, 12 Maret 2026. Salah satu wajah terduga pelaku bahkan terlihat yang menyiram Andre Yunus.

“Selanjutnya, termonitor juga di video yang kedua. Di video yang kedua terlihat pada pukul 17.18 ini, muncul juga kami bisa menangkap batangan videonya yang menunjukkan wajah dari salah satu eksekutor," kata Imam.

Polisi ikut menemukan sejumlah barang bukti di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), termasuk helm yang diduga dibuang oleh pelaku akibat terkena cairan air keras.

Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menjelaskan peristiwa terjadi sekitar pukul 23.37 WIB saat Andrie mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Salemba I–Talang, Senen, Jakarta Pusat. Saat melintas, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor diduga jenis Honda Beat dan mendekati Andrie Yunus dari arah berlawanan. (H-4)