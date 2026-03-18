TNI Pastikan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Transparan

KOMANDAN Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto memastikan akan bekerja profesional dan transparan terkait kasus dugaan penyiraman air keras Aktivis Kontras Andrie Yunus yang diduga dilakukan oleh anggota TNI.

Sebelumnya empat anggota TNI ditahan atas dugaan terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Keempat prajurit TNI itu berdinas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS).

"Akan transparan. Nanti pada tahap-tahap tersebut kita akan tetap akan mengundang dari media," ujar Yusri di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).

Keempat terduga pelaku saat ini ditahan di Rutan Pomdam Jaya/Jayakarta dengan penjagaan maksimum.

Yusri enggan menanggapi soal motif empat prajurit TNI tersebut menyiram air keras pada aktivis Andrie Yunus. Ia mengatakan TNI masih mengumpulkan saksi dan bukti-bukti.

"Kami mohon bersabar karena perlu pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti," sambung dia.

Puspom TNI, ujar dia, akan mengajukan visum terhadap barang bukti yang diamankan oleh Polda Metro Jaya. Ia berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus pada publik hingga persidangan.

"Anggak ada yang ditutup-tutupi," tukasnya.

Polda Metro Jaya sebelumnya telah merilis wajah terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, hari ini. Polisi juga menyerahkan barang bukti berupa helm yang dilepas oleh terduga pelaku akibat terciprat air keras untuk keperluan forensik. (Ant/H-4)