Dari Eks Menpora hingga Ustaz Kondang: Sederet Nama Jadi Saksi dalam Kasus Kuota Haji

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
KASUS dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024 mencapai babak baru yang paling krusial. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan intensif. Kamis (12/3). Namun, di balik penahanan sang mantan menteri, penyidik harus maraton periksa saksi-saksi untuk mengurai skandal kuota haji.
Penyidikan kasus ini tidak dilakukan dengan sederhana. Sejak awal, KPK telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap tersangka dan para saksi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengunci angka kerugian negara sekaligus mengonfirmasi penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan yang seharusnya diperuntukkan bagi jamaah antrean reguler, namun diduga dialihkan ke haji khusus.
KPK tercatat melakukan pemanggilan maraton terhadap puluhan hingga ratusan orang untuk merangkai "puzzle" aliran dana dan mekanisme pengambilan keputusan di Kementerian Agama.
Pusat kekuatan kasus ini terletak pada volume saksi yang luar biasa. KPK melakukan pemanggilan maraton terhadap ratusan orang untuk merangkai puzzle aliran dana dan mekanisme pengambilan keputusan di kementerian.
Beberapa klaster saksi yang menjadi sorotan antara lain:
Kehadiran tokoh-tokoh di luar Kemenag ini menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri sejauh mana jejaring pengaruh dan aliran dana ini mengalir.
Banyaknya saksi ini bukan tanpa alasan. KPK perlu memastikan bahwa bukti yang dimiliki cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur pemaksaan atau gratifikasi dalam pengalihan kuota tersebut.
Penahanan Yaqut penting untuk mempercepat proses hukum sekaligus memperjelas alur perkara yang tengah diselidiki.
Zaenur juga menyebut dalam praktik penanganan perkara di KPK, penetapan tersangka yang diikuti penahanan kerap dilakukan ketika perkara dinilai sudah siap.
